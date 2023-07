Οικονομία

Υδρογονάνθρακες: οι έρευνες επιταχύνονται σε Ιόνιο και Κρήτη

Επιταχύνονται οι εξελίξεις στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη.

Επιταχύνονται οι εξελίξεις στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων από τις εταιρείες στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τα "οικόπεδα" στη δυτική Ελλάδα και τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Η ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών στις περιοχές "Ιόνιο" και "Μπλοκ 10" (Κυπαρισσιακός κόλπος) την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί το κλείσιμο αυτής της φάσης των εργασιών καθώς έχουν προσκληθεί διασδιάστατα ή τρισδιάστατα δεδομένα από το σύνολο των περιοχών που έχουν παραχωρηθεί για έρευνες υδρογονανθράκων. Μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν τρισδιάστατες έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης (οι δισδιάστατες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο), κάτι που θα αποφασιστεί από την Helleniq Energy σε συνεργασία με την ExxonMobil που είναι ο διαχειριστής της ερευνητικής Κοινοπραξίας. Σε κάθε περίπτωση όλες οι περιοχές περνούν στη φάση της ερμηνείας των δεδομένων ή, στις περιπτώσεις που οι διεργασίες έχουν προχωρήσει περαιτέρω, στο στάδιο της ερευνητικής γεώτρησης.

Το επόμενο ορόσημο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στη χώρα μας είναι η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης για την εκτέλεση της (πρώτης μετά από δεκαετίες) ερευνητικής γεώτρησης στην περιοχή των Ιωαννίνων, από την Energean. Η μελέτη έχει κατατεθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και εφόσον εγκριθεί χωρίς μεγάλες τροποποιήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναρξη της γεώτρησης (πρόκειται για επένδυση τάξης μεγέθους 40 εκατ. Ευρώ) μέσα στο 2024, εφόσον δεν υπάρξουν δικαστικές προσφυγές που θα προκαλούσαν καθυστέρηση της διαδικασίας. Πηγές της εταιρείας ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης παράταση της ερευνητικής περιόδου ώστε να καλύψει και την περίπτωση που θα χρειαστεί και δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία επίσης προϋποθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στο "μπλοκ 2", δυτικά της Κέρκυρας όπου δραστηριοποιείται Κοινοπραξία της Energean με την Helleniq Energy, η τρισδιάστατη σεισμική έρευνα ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και σε λίγες εβδομάδες (Σεπτέμβριο - Οκτώβριο) ολοκληρώνεται και η ερμηνεία των δεδομένων προκειμένου να αποφασιστεί στη συνέχεια η εκτέλεση ή μη ερευνητικής γεώτρησης.

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) η επιτυχής ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών (δισδιάστατες και τρισδιάστατες) που διεξήγαγε η Helleniq Energy στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και του Μπλοκ 10, "γεγονός που επιτρέπει στη μισθώτρια εταιρεία να εισέλθει απευθείας στη φάση ερμηνείας και αξιολόγησης των γεωφυσικών δεδομένων που διαθέτει".

Και στις πλέον υποσχόμενες θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπως έχει ανακοινώσει και επίσημα η Helleniq Energy είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων με στόχο τη λήψη αποφάσεων μέχρι το τέλος του 2024.

