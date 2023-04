Οικονομία

Υδρογονάνθρακες: Τέλος του 2023 εικόνα από τις έρευνες σε Κρήτη και Ιόνιο

Τι ανέφεραν πηγές της βιομηχανίας υδρογονανθράκων για τις σεισμικές έρευνες. Πότε αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα Ιωάννινα.



Στο τέλος του 2023 θα υπάρχει εικόνα από την ερμηνεία των δεδομένων που προέκυψαν από τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή Δυτικά - Νοτιοδυτικά της Κρήτης, με βάση την οποία θα ληφθεί η απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη ερευνητικών γεωτρήσεων. Παράλληλα, στα Ιωάννινα όπου οι διαδικασίες βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο, αναμένεται εντός των επόμενων μηνών η πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης από την Energean.

Αυτά ανέφεραν χθες πηγές της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, στο περιθώριο της εκδήλωσης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για την παρουσίαση της "λευκής βίβλου" για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Σχετική αναφορά, υπενθυμίζεται, έκανε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για το τμήμα Χερσόνησος Ηρακλείου - Νεάπολη του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης (BOAK). "Η δική μας κυβέρνηση δρομολόγησε για πρώτη φορά σοβαρές, ουσιαστικές σεισμικές έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί εξετάζονται από την εταιρεία η οποία έχει εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να γνωρίζουμε πια με βεβαιότητα αν υπάρχουν υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και, εφόσον υπάρχουν, να εκκινήσουμε τάχιστα τη διαδικασία ώστε ενδεχομένως και το 2026 να μπορούμε να έχουμε τις πρώτες εξορύξεις φυσικού αερίου πια εντός ελληνικής και εθνικής κυριαρχίας, ζώνης ελληνικής κυριαρχίας, για να μπορούμε με αυτό τον τρόπο να ενισχύσουμε την θέση της πατρίδας μας ως ενεργειακού κόμβου για ολόκληρη την Ευρώπη", τόνισε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.

Η ΕΔΕΥΕΠ παρακολουθεί τις διαδικασίες ερμηνείας των δεδομένων των σεισμικών ερευνών με στόχο μεταξύ άλλων την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί ανά περιοχή ως προς την πρόοδο της ερευνητικής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά τα Ιωάννινα η ερευνητική γεώτρηση στην κοινότητα Γιουργάνιστα του Δήμου Ζίτσας επισήμως προγραμματίζεται για εφέτος. Στην πράξη ωστόσο, δεδομένου ότι η διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου και εκκρεμεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση της γεώτρησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεωρείται πιο ρεαλιστικός στόχος η υλοποίησή της το 2024.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, αν τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης είναι θετικά θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες, για την επιβεβαίωση του κοιτάσματος, που απαιτούν επίσης διαδικασίες διαβούλευσης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δεν αποκλείεται επίσης η προσέλκυση επενδυτών - υπενθυμίζεται ότι η Energean κατέχει σήμερα το 100 % των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στην περιοχή - διαδικασία που είναι σύνηθης στην πετρελαϊκή βιομηχανία.

