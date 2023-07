Κοινωνία

Καβούρι: 6χρονος πέθανε στην παραλία “μπροστά στα μάτια” των γονιών του

Στην σύλληψη της μητέρας και του πατέρα του άτυχου αγοριού προχώρησαν οι λιμενικοί.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, από τη παραλία στο Μεγάλο Καβούρι Αττικής, ένα 6χρονο αγόρι.

Το μικρό αγόρι διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ” Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι γονείς του εν λόγω ανήλικου για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

