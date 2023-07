Οικονομία

Συνταξιούχοι: 5 + 4 μέτρα στήριξης στην διετία 2023 - 2024

Ποια είναι τα πέντε συν τέσσερα μέτρα στήριξης για τους συνταξιούχους που θα εφαρμοστούν φέτος και την επόμενη χρονιά.

Οι συνταξιούχοι είναι μία από εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, που θα δουν σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων τους, από την 1η Ιανουαρίου του 2024, ενώ ένα σημαντικό μέρος αυτών θα είναι δικαιούχοι του νέου κύκλου market pass, που θα εφαρμοστεί για την χρονική περίοδο Αύγουστος - Οκτώβριος του 2023.

Η κυβέρνηση αποφάσισε στρατηγικά πως μία από τις κοινωνικές ομάδες χρίζουν στήριξης είναι οι συνταξιούχοι, που μετά μία μακρά περίοδο μειώσεων αποδοχών και εν συνεχεία παγώματος αυτών, τις είδαν - οι περισσότεροι εξ αυτών - να αυξάνονται από την αρχή του τρέχοντος έτους σε ποσοστό 7,75%.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και αφορούν την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, αποκλειστικά ή παράλληλα με άλλες ομάδες, είναι:

1. Market Pass: θα χορηγηθεί για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο και αφορά την συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και ως εκ τούτου και των συνταξιούχων. Τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια με το προηγούμενο πρόγραμμα. Όσοι είχαν κάνει ήδη δήλωση δεν χρειάζεται να την υποβάλλουν εκ νέου. Το σύστημα θα κρίνει αν παραμένουν δικαιούχοι με βάση τα εισοδήματα του 2022, δηλαδή με τις δηλώσεις του 2023. Όσοι δεν είχαν λάβει το επίδομα θα πρέπει να το κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει στο τέλος Αυγούστου.

2. Αύξηση αφορολογήτου: Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τους φορολογούμενους με παιδιά, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2024, για τους οποίους έμμεσα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο. Συγκεκριμένα με την αναπροσαρμογή της έκπτωσης φόρου αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά και διαμορφώνεται ως εξής: από 9.000 σε 10.000 ευρώ για οικογένειες με 1 παιδί, από 10.000 σε 11.000 ευρώ για δύο παιδιά, από 11.000 σε 12.000 για τρία παιδιά κ.ο.κ. από 1/1/2024. Ωφελούμενοι είναι 1,34 εκατ. φορολογούμενοι (με περισσότερα από 4 εκατ. μέλη οικογενειών) με εξαρτώμενα τέκνα.

3. Φαρμακευτική δαπάνη: Μονιμοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2024 η μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους συνταξιούχους από τους οποίους κόπηκε σταδιακά κατά την περίοδο 2016-2019 το ΕΚΑΣ.

4. Μείωση ΕΝΦΙΑ: Από το 2024 ισχύει μείωση 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες. Η έκπτωση θα υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του φόρου και θα δίνεται αναλογικά για τις ημέρες του έτους που είναι ασφαλισμένη η κατοικία. Η ασφάλιση πρέπει να αφορά το σύνολο της αξίας του ακινήτου επί της οποίας υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ.

5. Αυξήσεις σε 9.500 συνταξιούχους: Πρόκειται για αύξηση συντάξεων σε 9.500 δικαιούχους που εντάσσονται στην ειδική κατηγορία «μικρό Δημόσιο» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Αφορά κυρίως συνταξιούχους παθόντες εν υπηρεσία, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, καλλιτέχνες, λογοτέχνες κ.ά. Η πλειονότητα τους (περίπου 8.000) θα δουν αύξηση 7,75% στις συντάξιμες αποδοχές τους, ενώ οι υπόλοιποι θα δουν αυξήσεις μεγαλύτερες του 7,75% με αναδρομική μάλιστα ισχύ από το 2017.

Μέτρα που έρχονται

1. Αυξήσεις συντάξεων: Στο τέλος του έτους θα έρθει η νέα αύξηση των συντάξεων που πλέον έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η νέα αύξηση των συντάξεων αναμένεται να είναι κοντά στο 3,4%, ενώ ενδέχεται να προκύψει - συμπληρωματικά - επιπλέον αύξηση 0,3% λόγω απόκλισης των στοιχείων του 2022. Η διορθωτική αύξηση θα καθοριστεί μετά το καλοκαίρι με βάση τα τελικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας που θα επικυρωθούν από τη Eurostat. Αθροιστικά οι δύο αυτές αυξήσεις θα φθάσουν λίγο χαμηλότερα από το 4%, ενώ η απόδοσή τους στους συνταξιούχους προσδιορίζεται γύρω στον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2024

2. Επίδομα προσωπικής διαφοράς. Ο πρωθυπουργό έχει ανακοινώσει ότι και το 2024 θα δοθεί επίδομα σε όσους εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν αύξηση στην σύνταξή τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο για τα επόμενα έτη θα μηδενίζουν την προσωπική διαφορά 100.000 με 150.000 συνταξιούχοι. Επομένως, όσοι μηδένισαν φέτος την προσωπική διαφορά θα δουν μεγαλύτερη καθαρή αύξηση το 2024. Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίζει να στηρίζει τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά έως ότου μηδενισθεί. Το μέτρο αναμένεται να αποκτήσει μονιμότερο χαρακτήρα με την επανάληψη της καταβολής του επιδόματος προσωπικής διαφοράς (200-300 ευρώ) σε όσους χάσουν ή λάβουν μικρότερη αύξηση και το 2024.

3. Αλλαγές στην αποκαλούμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Προωθείται η μείωση του ποσοστού παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης η οποία χρηματοδοτεί το λογαριασμό ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) στο οποίο υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθεί περί τα 30 δισ. ευρώ. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε 2010 καταβάλλεται (στον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ) με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ κλιμακωτά και κυμαίνεται από 3% έως 14%.

4. Συνταξιούχοι που εργάζονται: Όσοι συνταξιούχοι εργάζονται δεν θα χάνουν - πλέον - το 30% της σύνταξής τους, όπως ισχύει σήμερα από την 1.1.2024. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αλλά μένει να το δούμε, θα λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξης και ως «πέναλτι» θα υπόκεινται σε μία μικρή μείωση της νόμιμης αμοιβής την οποία θα λαμβάνουν από την εργασία τους. Το ύψος της ειδικής αυτής εισφοράς - που θα εισπράττεται από την εφορία και θα πηγαίνει στον ΕΦΚΑ - προσδιορίζεται στο 10% έως 15%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

