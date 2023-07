Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους ΟΑΕΕ: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων και ποιους αφορά. Η διαδικασία.

Ξεκινά σήμερα στις 10:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023, στις 23:59.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ - πρώην ΟΑΕΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς, ύψους 1 ευρώ, για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και ασφάλιση/Αποζημιώσεις και παροχές/Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών και εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση, ενώ πάροχοι που έχουν υποβάλει αίτηση και για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-2024, στην οποία έχουν ήδη επισυνάψει τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, αρκεί να υποβάλουν μία απλή αίτηση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και ασφάλιση/Αποζημιώσεις και παροχές/Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «μητρώο παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις και στα καταλύματα των δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 'Αννας της Β. Εύβοιας και της νήσου Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, ενώ, επιπλέον, προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2023 έως 14/01/2024) και του Πάσχα (από 26/04/2024 έως 12/05/2024). Η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη γενική κατηγορία των δικαιούχων και για τους πολύτεκνους. Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση της ΔΥΠΑ.

