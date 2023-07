Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία: δεκάδες μαυροδέλφινα νεκρά σε παραλία

Τα μαυροδέλφινα που βρέθηκαν σε παραλία βρήκαν τραγικό θάνατο.

Τουλάχιστον 55 κητώδη εξόκειλαν σε μια παραλία στο νησί Λιούς και Χάρις της δυτικής Σκωτίας και τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν νεκρά, όπως ανέφεραν σήμερα οι διασώστες.

Σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση Δύτες για τη διάσωση της θαλάσσιας ζωής (DBMLR), μόνο δέκα από τα μαυροδέλφινα ζουν ακόμη.

Είναι άγνωστο για ποιον λόγο εξόκειλαν μαζικά αυτά τα θηλαστικά που ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών, συνήθως όμως μετακινούνται όλα μαζί σε κοπάδια.

Οι ειδικοί της DBMLR έσπευσαν επί τόπου για να φροντίσουν τα ζώα και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τη ζώνη αυτή. Για λόγους ασφαλείας μάλιστα δεν ανακοίνωσαν το ακριβές σημείο όπου εντοπίστηκαν τα μαυροδέλφινα.

«Για να έχουν τα δελφίνια περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, σας παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή» ανακοίνωσε εξάλλου η τοπική αστυνομία.

