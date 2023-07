Life

Θεολόγος: δελφίνια προσφέρουν μοναδικό θέαμα (βίντεο)

Αγέλη δελφινιών καταπλήσσει με τις κινήσεις της μέσα και έξω από το νερό.

Μια εξαιρετική "παράσταση" στη θάλασσα έδωσε μια αγέλη δελφινιών στον Θεολόγο Φθιώτιδας.

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της ομάδα;ς Up Stories, "Η αγέλη επέστρεψε και για ακόμα μια φορά έδωσε μια μοναδική παράσταση από αυτές που μόνο η συγκεκριμένη μπορεί να προσφέρει. Το γνωστό τεράστιο κοπάδι δελφινιών στον Θεολόγο Φθιώτιδας εχθές το απόγευμα Τετάρτη 12 Ιουλίου εμφανίστηκε πιστό στο ραντεβού του με τα drones της ομάδας Up Stories για να χαρίσει σε όλους ακόμα μια μοναδική υδάτινη χορογραφία μοναδικής ομορφιάς από αυτές που μόνο η φύση μπορεί να προσφέρει και ο άνθρωπος να καταγράψει αν σταθεί τυχερός και διαθέτει τα μέσα. Χωρίς πολλά πολλά περαιτέρω λόγια απολαύστε αυτό το μοναδικό υπερθέαμα και ας ευχηθούμε όλοι η αγαπημένη μας αγέλη να εμφανιστεί και το 2024 πιστή στο ραντεβού της και εμείς να σταθούμε για ακόμα μία φορά τυχεροί και να το καταγράψουμε".

