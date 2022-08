Life

Βίντεο: Το μεγαλύτερο κοπάδι δελφινιών που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα

Υπερθέαμα με πρωταγωνιστές δελφίνια στον Θεολόγο. Δείτε το video drone.

Είναι συναρπαστικό θέαμα ήρθε στο φως μέσω χρήσης drone, σήμερα, Τετάρτη, καθώς ένα μεγάλο κοπάδι δελφινιών κολυμπούσε στα ανοικτά της Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα «Up Stories» για ακόμα μια φορά έχει την τύχη να σταθεί τυχερή και να απαθανατίσει από ψηλά το μεγαλύτερο κοπάδι δελφινιών που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, με χρήση Drone.

Αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη, τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην περιοχή του θεολόγου Φθιώτιδας, ένα πολύ μεγάλο κοπάδι δελφινιών αποτελούμενο από δεκάδες ενήλικα και μικρά δελφινάκια, έδωσε μια πραγματικά σπάνια παράσταση από αυτές που μόνο η φύση μπορεί να μας προσφέρει.

