Καύσωνας στην Κύπρο: Νεκρός από θερμοπληξία

Δεν άντεξε την αφόρητη ζέστη ένας άνδρας από την Κύπρο, που κατέληξε λόγω θερμοπληξίας.

Το πρώτο θύμα θερμοπληξίας καταγράφεται στην Κύπρο, όπου εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες καύσωνα. Πρόκειται για ηλικιωμένο, 90 ετών, που διέμενε σε οίκο ευγηρίας.

Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου, το θύμα εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για θερμοπληξία και δυστυχώς κατέληξε.

Ο κύριος Χαριλάου ανέφερε στο ΡΙΚ ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται άλλα δύο άτομα, 77 και 78 ετών, τα οποία παρουσιάζουν συναφή συμπτώματα, ωστόσο διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για περιστατικά θερμοπληξίας.

