Νέα Μάκρη: παιδί πνίγηκε σε πισίνα

Ακόμη μία τραγωδία συνέβη όταν ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του σε πισίνα.

-

Νέα τραγωδία με τον πνιγμό παιδιού συνέβη αυτή τη φορά στην Νέα Μάκρη το απόγευμα της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα παιδί 10 έτών έχασε τη ζωή του σε πισίνα. Το κοριτσάκι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Νέας Μάκρης περίπου στις 7 το απόγευμα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο πνιγμός του 10χρονου κοριτσιού, σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε πισίνα συγκροτήματος κατοικιών επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα τη ζωή του έχασε ένα 6χρονο αγόρι στο Καβούρι.

