Ευρωπαϊκό Κ23: Η Παναγιώτα Δόση ασημένια στο άλμα εις ύψος (βίντεο)

Πρωτιά για Κύπρια αθλήτρια, με την Ελληνίδα να πετυχαίνει τη δεύτερη επίδοση και το ασημένιο μετάλλιο.

Η Παναγιώτα Δόση πέτυχε το ζητούμενο και στον κορυφαίο αγώνα της για το 2023 ξεπέρασε το ατομικό της ρεκόρ με άλμα στα 1,89 μ. κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο ύψος στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κ23 στο Μόναχο.

Η Δόση ήταν εξ αρχής από τις αθλήτριες που θα διεκδικούσαν ένα καλό πλασάρισμα, όχι μόνο γιατί μέσα στη χρονιά είχε ξεπεράσει το 1,88 μ., αλλά γιατί στους αγώνες που προηγήθηκαν είχε συνέπεια σε καλές προσπάθειες.

Η αθλήτρια του Θοδωρή Δόση ξεκίνησε με έγκυρο άλμα στα 1,75 μ. και πέρασε διαδοχικά το 1,80 μ., 1,84 μ., 1,87 μ. και έπειτα πέρασε με την τρίτη το 1,89 μ. για να βελτιώσει το ατομικό της 1,88 μέτρα.

Η 22χρονη όπως άλλωστε το συνηθίζει πανηγύρισε με την χαρακτηριστική της κραυγή, που δικαίως ξεσήκωσε τον αγωνιστικό χώρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κύπρια Έλενα Κουλιτσένκο με 1,91 μέτρα.

