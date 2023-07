Παράξενα

Τζακ ο Αντεροβγάλτης: τρισέγγονη αστυνομικού λέει ότι ανακάλυψε την ταυτότητά του

Τι ισχυρίζεται η τρισέγγονη Βρετανού αστυνομικού για την ταυτότητα του διασημότερου ίσως κατά συρροή δολοφόνου.

Η τρισεγγονή ενός Βρετανού αστυνομικού ο οποίος είχε ερευνήσει την υπόθεση του Τζακ του Αντεροβγάλτη, υποστηρίζει ότι ανακάλυψε την ταυτότητα του κατά συρροή δολοφόνου ιερόδουλων ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο στο ανατολικό Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα.

Καθώς ποτέ δεν συνελήφθη κανένας για τους φόνους, υποψίες είχαν εκφραστεί κατά καιρούς για δεκάδες ανθρώπους, ακόμη και για μέλη της βασιλικής οικογένειας ή για πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, η Σάρα Μπαξ Χόρτον, απόγονος ενός αστυνομικού που συμμετείχε ενεργά στις έρευνες, κατονομάζει ως δράστη τον Χάιαμ Χάιαμς, βασιζόμενη στις περιγραφές των μαρτύρων.

Μιλώντας στην εφημερίδα Sunday Telegraph, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που κατονομάζεται ο Χάιαμς, ένας επιληπτικός και αλκοολικός κατασκευαστής πούρων, ο οποίος είχε νοσηλευτεί πολλές φορές σε άσυλο.

Ο Χάιαμς τραυματίστηκε σε ένα ατύχημα, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάστασή του και δεν μπορούσε πλέον να εργαστεί. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, κακοποιούσε συχνά τη σύζυγό του, πιστεύοντας ότι εκείνη τον απατούσε. Συνελήφθη όταν επιτέθηκε στη σύζυγό του αλλά και στη μητέρα του με έναν μπαλτά.

Οι μάρτυρες περιέγραφαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών με άκαμπτο χέρι και λυγισμένα γόνατα. Η συγγραφέας βρήκε ιατρικά στοιχεία που αναφέρουν ότι ο Χάιαμ Χάιαμς, ο οποίος το 1888 ήταν 35 ετών, λόγω του τραύματός του δεν μπορούσε να λυγίσει ή να τεντώσει το αριστερό του χέρι. Είχε επίσης κάποιο πρόβλημα στα γόνατα και υπέφερε από σοβαρή μορφή επιληψίας, με πολύ συχνές κρίσεις.

Τουλάχιστον έξι γυναίκες σφαγιάστηκαν από τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη στη συνοικία του Γουάιτσαπελ από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 1888. Τα ιατρικά δεδομένα που συνέλεξε η Μπαξ Χόρτον από πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα και άσυλα υποδηλώνουν ότι η σωματική και διανοητική επιδείνωσή του Χάιαμς συμπίπτει με την περίοδο των φόνων.

Η συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η επιδείνωση της ψυχικής υγείας του, σε συνδυασμό με τον αλκοολισμό του, τον οδήγησαν στον φόνο. Οι δολοφονίες σταμάτησαν στα τέλη του 1888, περίπου την ίδια περίοδο που η αστυνομία συνέλαβε τον Χάιαμς ως «φρενοβλαβή περιπλανώμενο». Τον επόμενο χρόνο στάλθηκε στο ψυχιατρικό άσυλο Κόλνεϊ Χατς, στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Πολ Μπεγκ, ένας συγγραφέας που έχει ειδικευτεί στην ιστορία του Τζακ του Αντεροβγάλτη, είπε ότι στηρίζει τη θέση της Μπαξ Χόρτον, την οποία χαρακτήρισε «καλά τεκμηριωμένη» και «καλογραμμένη».

Το 2014 ένας άλλος συγγραφέας-επιχειρηματίας, ο Ράσελ Έντουαρντς, συμπέρανε ότι ο δράστης των εγκλημάτων ήταν ο Άαρον Κοσμίνσκι, ένας Εβραίος μετανάστης από την Πολωνία, που εργαζόταν ως κουρέας και είχε θεωρηθεί ύποπτος εκείνη την εποχή. Η υπόθεσή του, που βασιζόταν σε αναλύσεις DNA, αμφισβητήθηκε.

