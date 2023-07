Αθλητικά

Wimblendon: Ο Αλκαράθ “υπέταξε” τον Τζόκοβιτς

Ο 20χρονος που υπέταξε τον κορυφαίο τενίστα, για τον οποίον είχε γεμίσει το γήπεδο. Ο Αλκαράθ με το Grand Slam στέρησε από τον Τζόκιβιτς ένα τρόπαιο και ένα ρεκόρ.

Στο τένις κανείς δεν είναι ανίκητος. Ούτε ο Νόβακ Τζόκοβιτς... Το τρομερό παιδί του αθλήματος, ο Κάρλος Αλκαράθ, είναι από το βράδυ της Κυριακής ο νέος (και τρίτος νεαρότερος) «βασιλιάς» του Γουίμπλεντον, μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που κράτησε 4 ώρες και 45 και κρίθηκε στα πέντε σετ!

Στα 20 του χρόνια, ο Ισπανός κατάφερε να «εκθρονίσει» τον 36χρονο Σέρβο και παράλληλα να τον υποχρεώσει στην πρώτη του ήττα στο κεντρικό κορτ μετά από 10 χρόνια (το 2013 ήταν η τελευταία φορά που είχε χάσει ο Νόλε από τον Άντι Μάρεϊ κι έκτοτε μετρούσε σερί 45-0) και με το τελικό 3-2 (1-6, 7-6(5), 6-1, 3-6, 6-4) να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο στο Λονδίνο και να προσθέσει στη συλλογή του το δεύτερο Grand Slam, μετά από εκείνο του US Open ου 2022.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν το φαβορί πριν τον αγώνα, προηγήθηκε... σα σε προπόνηση με 1-0 (6-1), αλλά ο Αλκαράθ με τένις... από άλλο πλανήτη ισοφάρισε στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ, προηγήγθηκε με 2-1 και παρότι ο Νολε «επέστρεψε»... προσωρινά και ισοφάρισε, βρήκε τον τρόπο στο decider σετ να «λυγίσει» τον πολυνίκη σε τίτλους Grand Slam (23) και να πανηγυρίσει απόλυτα δικαιολογημένα την τεράστια νίκη του με 3-2.

Απέδειξε ότι απόλυτα δικαιολογημένα παραμένει στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κι ότι αν συνεχίσει έτσι σίγουρα θα πανηγυρίσει πολλές φορές στο μέλλον.

Ο Τζόκοβιτς ήθελε πάρα πολύ τον 8ο τίτλο του στο All England Club, για να ισοφαρίσει τον Ρότζερ Φέντερερ και 24ο τρόπαιο Grand Slam, ξεκίνησε με τις ιδανικότερες προοπτικές τον τελικό, αλλά από τη στιγμή που έχασε το ται μπρέικ, έδειξε να χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του και να κάνει κάποια λάθη που δε συνάδουν στο επίπεδό του. Δεν μπόρεσε να «πιάσει» την Μάργκαρετ Κορτ στα major (24) και, πλέον, στρέφει το... μυαλό του στο US Open του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, όπου θα επιδιώξει να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2021.

Από την πλευρά του ο Κάρλος Αλκαράθ όχι μόνο «κοίταξε στα μάτια» το μεγάλο αντίπαλό του, όχι μόνο δεν πτοήθηκε από το εις βάρος του 1-6 του πρώτου σετ, αλλά πήρε έναν τίτλο... επιβεβαίωσης που του δώσει πολύ μεγάλο boost για τη συνέχεια της καριέρας του.

Πήρε παράλληλα... ρεβάνς από τον Τζόκοβιτς για την ήττα του στο Ρολάν Γκαρός πριν από περίπου ένα μήνα, όταν μετά το 1-1 των δύο πρώτων ταλαιπωρήθηκε από κράμπες που δεν του επέτρεψαν να παραμείνει ανταγωνιστικός κι έχασε με 3-1.

«Επέστρεψε», όμως, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, συνεχίζοντας την αήττητη εφετινή του πορεία στο γρασίδι (12-0) και μετά τον τίτλο στο Queen's του Λονδίνου, κατάφερε να κατακτήσει και το Γουίμπλεντον και να φτάσει τους συνολικά 12 τίτλους στην καριέρα του.

Παράλληλα έκανε το 2Χ2 στους τελικούς Grand Slam που έδωσε το «παρών» κι έγινε παράλληλα ο τρίτος νεαρότερος πρωταθλητής στο Λονδίνο από τον Μπόρις Μπέκερ που το 1986 κατακτούσε τον τίτλο σε ηλικία 18 ετών και τον Μπγιορν Μποργκ, ο οποίος σε ηλικία 20 ετών (μερικούς μήνες μικρότερος από τον Αλκαράθ) έπαιρνε το στέμμα το 1976.

