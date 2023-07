Life

Η Ντόρα Μπακογιάννη σε... ντουέτο με τον Αργυρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

-

Ένα… ντουέτο έκπληξη τράβηξε όλα τα βλέμματα σε γλέντι που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά.

Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν το «Ητανε μια φορά» του Νίκου Ξυλούρη όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr.

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και ο πολύ δημοφιλής τραγουδιστής ένωσαν τις φωνές τους σε αυτό το θρυλικό τραγούδι των Ξαρχάκου – Φέρρη.

Δεύτερες φωνές, σε μεγάλα κέφια, ο Στέλιος Νικηφοράκης και ο γνωστός Χανιώτης εκδότης Γιάννης Κουρτάκης που ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, καθώς το γλέντι πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στις Λουσακιές Κισσάμου με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: πώς επηρέασε την Κυριακή των εκπτώσεων

Wimblendon: Ο Αλκαράθ “υπέταξε” τον Τζόκοβιτς

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια