“Το Πρωινό” - Μπακογιάννη: η Βουλή δεν είναι τσίρκο, ελπίζω να μην δούμε μια “τραγωδία” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η βουλευτής Χανίων για την σύνθεση της νέας Βουλής και τις επιφυλάξεις για αρκετούς βουλευτές μικρότερων κομμάτων. Ποιο μήνυμα έστειλε σε όλους τους βουλευτές.

«Είναι καινούρια σύνθεση, είναι άγνωστη η σύνθεση της Βουλής, βλέπουμε φυσιογνωμίες που δεν τις ξέρουμε, ελπίζουμε να τις μάθουμε και να είναι θετική η έκβαση και όχι αρνητική», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στο περιθώριο της ορκωμοσίας των βουλευτών.

Προσέθεσε πως «Η Βουλή δεν είναι τσίρκο, η Βουλή είναι σοβαρή υπόθεση. Κάθε απόφαση, μικρή και μεγάλη, περνάει μέσα από την Βουλή και αφορά τις ζωές όλων»

«Μου βγάζει μια εικόνα που δεν είναι πρωτόγνωρη, την έχω ξαναζήσει. Θέλω όμως να ελπίζω, επειδή θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ό,τι αυτοί που βλέπουν μια τραγωδία μπροστά τους, με κάποιο από τα κόμματα, ενδεχομένως να μπορέσουμε να τους φέρουμε σε κάποιο λογαριασμό και να το ρυθμίσουμε», ανέφερε η βουλευτής της ΝΔ.

Στο ερώτημα τι πρέπει να περιμένουμε από την Ντόρα Μπακογιάννη αυτήν την τετραετία, η απάντηση της που είναι και μήνυμα προς τους νεότερους βουλευτές, ήταν «πολλή δουλειά… Δεν έχω αυταπάτες ούτε το άλλοθι της άγνοιας, ξέρω ότι θέλει πολλή δουλειά η Βουλή»,





