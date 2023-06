Πολιτική

“Το Πρωινό” - Ντόρα Μπακογιάννη: εκτός Κυβέρνησης όσοι δεν είναι ικανοί (βίντεο)

Τι είπε για την συγκίνηση της κατά την χθεσινή ορκωμοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις προκλήσεις για το νέο κυβερνητικό σχήμα και τις απαιτήσεις των πολιτών.

«Ήταν μεγάλη η συγκίνηση, κακά τα ψέματα. Με ίδιο αριθμό βουλευτών, όπως την πρώτη φορά, μετά από μια ταραχώδη τετραετία… ήταν μεγάλη συγκίνηση και χαρά, έχοντας επίγνωση και της ευθύνης που αναλαμβάνει», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος την ρώτησε για τα συναισθήματα της κατά την ορκωμοσία, για δεύτερη φορά, του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού.

Σχετικά με τις προσδοκίες των πολιτών και την διαφορά της δεύτερης από την πρώτη τετραετία διακυβέρνησης της χώρας από την Νέα Δημοκρατία , η κ. Μπακογάννη είπε πως «δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Ο κόσμος έχει μεγάλες προσδοκίες και είναι λογικό να έχει βάλει ψηλά τον πήχη και για τον Πρωθυπουργό και για την Κυβέρνηση. Προγραμματισμένα προχωράμε, είναι πρόκληση η δεύτερη τετραετία».

Σε σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα περί ευάριθμου κυβερνητικού σχήματος, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε ότι «είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των μελών της Κυβέρνησης, αλλά η συνθετότητα (sic) των προβλημάτων που απαιτούν λύση. Η Κυβέρνηση θα κριθεί από τον κόσμο και από το αποτέλεσμα».

Στην παρατήρηση πως «υπάρχει πολύ ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση;», η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι «πολύ από όλα έχει αυτή η κυβέρνηση. Έχει κρίνει ο Πρωθυπουργός με βάση την ικανότητα τους τα πρόσωπα και όχι με βάση την πολιτική τους καταβολή. Εάν δεν αποδειχθούν ικανά κάποια πρόσωπα, προφανώς άμεσα θα υπάρξει η αντικατάσταση τους»

