Πολιτική

Εκλογές: ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίστηκε Πρωθυπουργός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορκίστηκε για δεύτερη φορά Πρωθυπουργός της χώρας.

-

Ορκίστηκε Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, προκειμένου να ορκιστεί για δεύτερη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και συνεργάτες του.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η οικογένειά του βρισκόταν στο πλευρό του καθ΄όλη τη διάρκεια της ορκωμοσίας. Παρούσες ήταν και οι αδερφές του Ντόρα Μπακογιάννη, Κατερίνα Μητσοτάκη και Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

Αφού ορκίστηκε έβγαλε τις καθιερωμένες φωτογραφίες και υπέγραψε, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

'

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί νωρίτερα με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου προκειμένου να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί στις 17:00 το απόγευμα από τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο νεος Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ορκομωσία του, συναντήθηκε με τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά για την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής.

Στη σύντομη συνομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως αναλαμβάνει ξανά το μεγάλο χρέος που έχει η θέση του Πρωθυπουργού, με τον Ιωάννη Σαρμά να του εύχεται καλή επιτυχία.

Αναλυτικά ο διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιωάννη Σαρμά:

Ιωάννης Σαρμάς: "Σας εύχομαι, έτσι ακριβώς όπως ορκιστήκατε πριν να υπηρετείτε τη γενική ευημερία του ελληνικού λαού, να την υπηρετήσετε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να έχετε τα πιο χρήσιμα αποτελέσματα για την πατρίδα μας."

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ επίσης, εσάς και το Υπουργικό σας Συμβούλιο, για τον άρτιο τρόπο με τον οποίο επιτελέσατε τα καθήκοντά σας. Παραμείνατε σε αυτό το γραφείο λίγες εβδομάδες, όμως είδατε ότι η ζωή μάς επιφυλάσσει διαρκώς εκπλήξεις και η διακυβέρνηση του τόπου είναι μία υπόθεση η οποία δεν σταματά ποτέ.

Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το γεγονός ότι καταφέραμε να περάσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στις δύο εκλογές με τρόπο υποδειγματικό και -όπως είπατε- να μπορώ, όντας πια εκλεγμένος Πρωθυπουργός και απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης της Βουλής, να επιστρέψω σε αυτό το γραφείο, να συνεχίσω το έργο μου."

Κι εσείς αντιληφθήκατε το βάρος αυτού του χώρου και το βάρος της ευθύνης αυτού του γραφείου και σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνω το καλύτερο το οποίο μπορώ, όπως ορκίστηκα πριν από λίγο στο Σύνταγμα, να υπηρετώ τη γενική ευημερία του ελληνικού λαού."

Ιωάννης Σαρμάς: Βεβαίως, κ. Πρόεδρε. Καλή επιτυχία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Μαραθώνος: νεκρός σε τροχαίο εθελοντής πυροσβέστης (εικόνες)

Εκλογές - Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι η Πλεύση Ελευθερίας

Ανήλικη έσωσε 10χρονο από πνιγμό (εικόνες)