Βουλή: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επανεξελέγη Πρόεδρος

Πρόεδρος της Βουλής επανεξελέγη ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι ψήφοι.

Με 249 ψήφους επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κ. Τασούλας αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος της Βουλής με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης. Οι 59 βουλευτές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης δήλωσαν «παρών».

Στις θέσεις των αντιπροέδρων, από τη Νέα Δημοκρατία εξελέγησαν Α’ Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Πλακιωτάκης, του Β’ Αντιπροέδρου ο Γιώργος Γεωργαντάς και του Γ’ Αντιπροέδρου ο Θανάσης Μπούρας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης καταχειροκροτήθηκε αφήνοντας τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου μετά από οκτώ χρόνια.

«Μπορεί η έδρα να φαντάζει ψηλά αλλά ουδέποτε την αντιμετώπισα αφ' υψηλού. Επέλεξα να παραμείνω προσγειωμένος, να ενώσω και να φτιάξω γέφυρες. Από αύριο θα ξεκινήσουμε από το ίδιο υψόμετρο στα ίδια έδρανα αλλά με διαφορετικές ισορροπίες. Θέλω να επενδύσουμε στη σύνεση και την αλήθεια των προθέσεών μας», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης καλώντας στο προεδρείο τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ αντιπρόεδρος εξελέγη η Όλγα Γεροβασίλη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο Γιώργος Λαμπρούλης από το ΚΚΕ και από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος.

Μήνυμα πως θα διαφυλάξει την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη λειτουργία και τις εργασίες του κοινοβουλίου, έστειλε με την ομιλία του, αμέσως μετά την επανεκλογή του, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Έχοντας τιμηθεί και πάλι από την Βουλή των Ελλήνων στο αξίωμα του προέδρου της, σας καλώ να συμβάλλουμε ώστε η εθνική αντιπροσωπεία να αποτελέσει το ζωντανό και γόνιμο δημοκρατικό εργαστήρι της απαραίτητης πολιτικής σύνθεσης που τα σπρώχνει τα πράγματα προς τα εμπρός.

Ακούμε ή διαβάζουμε προβλέψεις -ή μήπως και ευχές- ότι αυτή η οκτακομματική σύνθεση του νέου κοινοβουλίου, θα έχει θεσμικές ακροβασίες, ευτελείς συμπεριφορές και ακρότητες, που θα το μετέτρεπαν από πεδίο άσκησης πολιτικής και παραγωγής νομοθετικού έργου, σε μια διαρκή αρένα προς άγραν δημοσιότητας.

Προσωπικά, δεν βιάζομαι να προδικάσω τίποτε. Και αν σας μίλησα για το έργο της Βουλής, για την αποστολή της, για την αποστολή μας και για το ευοίωνο κατώφλι στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας, είναι γιατί θέλησα να σας καλέσω σε μια πορεία κοινοβουλευτική που δεν θα έχει στοιχεία ούτε κωλυσιεργίας ούτε περιττής καταπονήσεως ούτε αλαζονείας», είπε ο πρόεδρος της Βουλής και συνέχισε:

«Θα χαρώ πολύ να σας έχω όλους και όλες δίπλα μου στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών του κοινοβουλίου που είναι και το πρώτιστο καθήκον και υποχρέωση του προέδρου του, πέρα και πάνω από κάθε στενόκαρδη και εφήμερη επιδίωξη.

Κανείς να μην καταδεχθεί να γίνει διακονιάρης εφήμερης δημοσιότητας, με εύκολους και θορυβώδεις τρόπους, όταν μας δίνεται η ευκαιρία -γιατί όχι- να συνομιλήσουμε με την ιστορία, ακόμη και με τον δικό μας προσωπικό τρόπο. Όλοι και όλες ξέρουμε τι σημαίνει απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβουλίου και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, κατά το άρθρο 65 του Συντάγματος, η ανεμπόδιστη διεξαγωγή των εργασιών του. Εγώ πάντως, είτε μόνος είτε μετά πολλών, την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβουλίου θα διαφυλάξω και την αποστολή μας θα διευκολύνω και είμαι βέβαιος ότι σε αυτή τη σπουδαία αποστολή δεν θα είμαι καθόλου μόνος».

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1959. Είναι παντρεμένος με τη Φανή Σταθοπούλου και έχουν δύο παιδιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί κατά την περίοδο 1988-89 σε δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου ως υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου. Υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, επίτιμου προέδρου της ΝΔ από το 1981 έως το 1990. Στις βουλευτικές εκλογές του 2000 εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων. Επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 2004, του 2007, του 2009, του 2012, του 2015, του 2019. Το 1994 εξελέγη δήμαρχος Κηφισιάς. Το 2007 ορίστηκε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Τον Φεβρουάριο του 2010 εξελέγη γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Το 2014 ορίστηκε υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το 2019 εξελέγη πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, θέση στην οποία επανεξελέγη μετά από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

