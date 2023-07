Κοινωνία

Ελπιδοφόρος: Ελλάδα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ομογένεια είμαστε ένα

Τι ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, στην Αθήνα.

Στους στενούς δεσμούς που συνδέουν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με την Ελλάδα και στην αγάπη των ομογενών μας για την Εκκλησία μας και τη μητέρα πατρίδα, αναφέρθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, στην Αθήνα.

Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ο διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος και ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ.

«Ελλάδα, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ομογένεια είμαστε ένα και το αυτό», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ενώ ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την άδεια που του παραχώρησε προκειμένου να λειτουργήσει σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό. Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε «γενναία και καταλυτική την προσφορά του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου που συνέβαλε τα μέγιστα σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Λαοδικείας στην παραχώρηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτού του περικαλλούς ιερού ναού».

Επίσης, αναφέρθηκε και στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, με τον οποίο, όπως τόνισε, τον συνδέουν «στενοί προσωπικοί και αδελφικοί δεσμοί».

Χθες, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προσκύνησε το μοναστικό κελί του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Κυρίου, στο Μήλεσι.

Ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε ότι είναι δύσκολο να εκφράσει κάποιος με λόγια αυτή τη μεγάλη ευλογία του προσκυνήματος, καθώς είναι πεπεισμένος ότι «ο 'Αγιος Πορφύριος είναι ο κατεξοχήν άγιος του αιώνα μας, ο άγιος της αγάπης και της κατανόησης, ο άγιος τον οποίο αισθάνονται πολύ κοντά τους κυρίως οι νέες γενιές ως πνευματικό τους καταφύγιο».

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είχε συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο συνομίλησε για θέματα που αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εξάλλου, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στον υπουργό κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ υπογράμμισε ότι «η αποστολή και το πνεύμα της Εκκλησίας μας και της Ομογένειάς μας στην Αμερική ταυτίζονται απόλυτα με την καρδιά του Ελληνισμού στη μητέρα πατρίδα».

