Οικονομία

Ασπρόπυργος: Χαροπαλεύει σεκιουριτάς που χτυπήθηκε από ληστές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φύλακας εργοταξίου έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τι καταγγέλει ο γιός του.

-

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας 54χρονος σεκιούριτι σε υπό κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στον Ασπρόπυργο, από ομάδα αγνώστων που ήθελαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες και καλώδιας αξίας 30.000 ευρώ.

Οι ληστές ακινητοποίησαν τον 54χρονο και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο. Άφησαν αιμόφυρτο τον άνδρα και έκλεψαν καλώδια και το κινητό του, ενώ στη συνέχεια πήραν το τζιπ της εταιρείας και εξαφανίστηκαν. Το τζιπ εντοπίστηκε καμένο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Ο 54χρονος εντοπίστηκε αρκετή ώρα αργότερα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται.

Ο γιος του 54χρονου, όπως μκετέδωσε η εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1 αναφέρει πως ο πατέρας του είναι κλινικά νεκρός.

Ο γιός του άτυχου άνδρα καταγγέλλει πως η εγκατάσταση δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας και δεν υπήρχε πρόνοια άμεσης ειδοποίησης τρίτου προσώπου από τον φύλακα σε περίπτωση ανάγκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκάδα: 4χρονος κατάπιε δύο σφήκες - Με περιπολικό πήγε στο νοσοκομείο

ΑΑΔΕ: έλεγχοι για τα χαμηλά εισοδήματα του 2021

Τρίκαλα: Δίδυμες παντρεύτηκαν την ίδια ημέρα (εικόνες)