Ελληνοτουρκικά - Σκέρτσος: Καμία παραχώρηση στις “κόκκινες γραμμές”, ας μπουν ξανά “τα όπλα στα θηκάρια”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Επικρατείας για διαφορές με την Τουρκία, την “ειρηνική συνύπαρξη” και το ενδεχόμενο συμβιβασμού με προσφυγή στην Χάγη. Τι είπε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

«Ένας από τους βασικούς στόχους, να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας και ηρεμία με την Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίστηκε περισσότερο, έχουμε πιο δυνατή φωνή στο εξωτερικό, μέσα από τη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών καταφέραμε να εδραιώσουμε την ελληνική θέση ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

«Βλέπουμε στροφή του Τούρκου Προέδρου στη Δύση. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας γιατί οδηγεί σε εξομάλυνση. Δεν είμαστε επιθετική δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη», πρόσθεσε.

«Εμείς θελουμε να βαδίσουμε στην ειρηνική συνύπαρξη χωρίς επίλυση ενδεχομένως ή και στην επίλυση. Δεν είναι της παρούσης. Ο πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος έκαναν ένα πρώτο βήμα. Έχουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, η Τουρκία τις δικές της. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση έδειξαν ότι ξέρουν να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα και εθνικά δίκαια. Καμία παραχώρηση στις εθνικές κόκκινες γραμμές», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

Συμπλήρωσε πως «ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα είναι τα θέματα που βάζουμε στο τραπέζι. Και μόνο η προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης από την Τουρκία είναι υποχώρηση. Καμία υποχώρηση που δεν πρέπει να γίνει δεν θα γίνει. Θελουμε επίλυση αλλά μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά και χωρίς επίλυση».

Απαντώντας στις επικρίσεις που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα και τις θέσεις της αντιπολίτευσης οτι η Κυβέρνηηση ετοιμάζεται για υποχωρήσεις, ο κ. Σκέρτσος είπε δηκτικά «ας μποιυν ξανα τα οπλα στα θηκάρια».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ο κ. Σκέρτσος ανέφερε: «Έγιναν βήματα. Ανακοινώθηκαν κάποια σημαντικά πακέτα εκπτώσεων με έμφαση στην οικογένεια, στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Όντως, είδαμε ότι υπήρξαν αυξήσεις, σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητες. Παρακολουθούμε την αγορά. Δεν αντέχει το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών περαιτέρω πιέσεις και αδικαιολόγητη κερδοφορία».

Για τον πληθωρισμό σημείωσε ότι ήδη έχει παρουσιαστεί το νέο οικονομικό νομοσχέδιο, το οποίο, μεταξύ άλλων, δίνει αυξήσεις, ενισχύει το εισόδημα και δίνει παράταση στο market pass. «Δίνουμε τόσο όσο μπορούμε και αυτό επιβραβεύεται στην κάλπη. Οι πολίτες επιβραβεύουν τη συνέπεια», υπογράμμισε.

Ειδικά για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο υπουργός Επικρατείας είπε πως αυτήν την περίοδο έχουμε εποχική αύξηση τιμών, η οποία είναι καθαρά συγκυριακή και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αισχροκέρδεια.

Επιπλέον, σημείωσε πως υπάρχει καθυστέρηση 4-6 μηνών για να περάσουν οι αυξήσεις και οι μειώσεις στις τιμές στην ενέργεια και στις τιμές των προϊόντων.

