Τρίκαλα: Δίδυμες παντρεύτηκαν την ίδια ημέρα (εικόνες)

Γεννήθηκαν μαζί, είναι μια ζωή αχώριστες και φίλες και φυσικά... παντρεύτηκαν μαζί οι αδελφές από το Ζάρκο Τρικάλων!

Γεννήθηκαν μαζί… με διαφορά λίγων λεπτών της ώρας. Πήγαν σχολείο μαζί. Έπαιξαν μαζί. Μεγάλωσαν μαζί. Σπούδασαν μαζί. Έκαναν όνειρα μαζί…

Πέραν από δίδυμες αδελφές υπήρξαν και φίλες, καθώς η μία είχε δίπλα την άλλη σε καλές και δύσκολες στιγμές.

Αφού λοιπόν βάδισαν στον ίδιο δρόμο για δυο και πλέον δεκαετίες, δεν θα μπορούσαν να «χαλάσουν» αυτή την όμορφη παράδοση.

Αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους με τους εκλεκτούς της καρδιάς τους, μαζί την ίδια ημέρα και ώρα, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας ταυτόχρονα.

Ο λόγος για τις δίδυμες αδελφές από το Ζάρκο, Ευαγγελία και Βάια Νάνη, οι οποίες το απόγευμα του Σαββάτου, παντρεύτηκαν με τους αγαπημένους τους, Ευάγγελο Πλεξίδα και Ιωάννη Τέλλιο, μαζί… στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζάρκου στα Τρίκαλα.

Η χαρά των δίδυμων νεαρών γυναικών απερίγραπτη, όπως φυσικά και των εκλεκτών του που πλέον θα βαδίσουν σε μια κοινή ζωή. Απερίγραπτη η χαρά των γονιών τους που είδαν τα παιδιά τους να οδηγούνται στην εκκλησία στην τόσο ξεχωριστή ημέρα για εκείνα.

Δίπλα τους συγγενείς και φίλοι που τους ευχήθηκαν μακροζωία και μακροημέρευση στην νέα σελίδα που ξεκινούν στις ζωές τους.

