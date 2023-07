Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας την Τετάρτη

Ποιες ώρες έχει προκηρυχθεί η στάση εργασίας στα νοσοκομεία για την Τετάρτη,

Στάση εργασίας από τις 07:00 έως τις 11:00 την Τετάρτη 19 Ιουλίου προκηρύσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και καλεί τους υγειονομικούς και προνοιακούς υπαλλήλους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στος 09:00, στο υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7).

Η Ομοσπονδία διαμαρτύρεται για τις εξαγγελίες του νέου μισθολογίου, που, όπως αναφέρει, «δεν πρόκειται να ανακόψουν το κύμα φυγής των υγειονομικών προς το εξωτερικό που προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές, παροχές και πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας». Εκτιμά ότι «με μισθούς μικρότερους ή ίσους με τον κατώτερο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη δεν πρόκειται να βρεθούν υγειονομικοί να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό των υγειονομικών μονάδων. Θα προκηρύσσονται θέσεις και δεν θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι».

Επίσης, με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητά συνάντηση με αντικείμενο την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, την ανανέωση των συμβάσεων υπαλλήλων που υπηρετούν μέσω ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία και μισθολογικά ζητήματα που επίσης αφορούν εργαζόμενους που υπηρετούν μέσω της ΔΥΠΑ. «Όλοι αναγνωρίζουν την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων υγείας. Οι νοσηλευτές πάνω από 25 χρόνια αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα, 5.000 υγειονομικοί αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες διαπιστωμένες από υγειονομικές επιτροπές. Είναι αδύνατον να μπορούν να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών», τονίζει στην επιστολή της η ΠΟΕΔΗΝ.

