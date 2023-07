Πολιτισμός

Φωτιά - ΥΠΕΣ: Μην εγκαταλείπετε τα ζώα σας

Έκκληση στους πολίτες από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Με το μήνυμα «Κάθε ζωή έχει αξία» η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους, να μην τα αφήνουν αβοήθητα, δεμένα και εγκλωβισμένα στις περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πυρόπληκτους δήμους της χώρας.

«Δυστυχώς, ήδη γνωρίζουμε για πολλά δεκάδες ζώα που κάηκαν σε καταφύγια και προσπαθούμε σε συνεργασία με εθελοντές και ομάδες διάσωσης να απεγκλωβίσουμε όσα περισσότερα ζώα είναι δυνατό» σημειώνει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και παρακαλεί όποιος εντοπίσει εγκλωβισμένο ζώο που του είναι αδύνατο να διασώσει ο ίδιος ή χρειάζεται φορτηγά ή ασθενοφόρο για απεγκλωβισμό μεγάλου αριθμού ζώων να καλέσει άμεσα τα υπηρεσιακά τηλέφωνα του ΥΠΕΣ 2131364020 ή 2131364933 ή 2131364935 ή 2131364036.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και τους Δήμους Γαλατσίου, Αθηναίων, Σαλαμίνας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ.ά.

Επίσης επισημαίνει ότι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Dogs’ Voice, υπό την Αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας, θέτει σε λειτουργία τον σταθμό πυρόπληκτων ζώων ΛΑΤΟ στο Γαλάτσι ο οποίος δέχεται ζώα που έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Αν επιθυμούν οι πολίτες μπορούν να συνδράμουν ως εθελοντές-φροντιστές στο ΛΑΤΟ ή να προσφέρουν περιλαίμια, λουριά, σακούλες και γραφική ύλη. Τα ζώα συντροφιάς που καταφθάνουν πρέπει να είναι γνωστό από που παρελήφθησαν και θα καταχωρούνται με ξεχωριστό κωδικό.

Όσον αφορά τα ιπποειδή και όλα τα παραγωγικά ζώα υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε συνεργασία με το A Little Shelter το οποίο δέχεται στο καταφύγιό του (31οχλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Πολυδένδρι, 19014, Αττικής) όλα τα παραγωγικά ζώα που κινδυνεύουν από την φωτιά.

