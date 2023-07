Κοινωνία

Φωτιές - Αρτοποιός για Δερβενοχώρια: το μέτωπο πάει προς Μάνδρα και Μαγούλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα σε Σαρωνίδα, Βοιωτία, Λουτράκι και Δερβενοχώρια.

-

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Δερβενοχώρια, όπως ενημέρωσε λίγο μετά τις 7:35 το πρωί της Τρίτης ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής .

«Σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών δόθηκε ολονύχτια μάχη από όλες τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας», ανέφερε, σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός.

Όπως σημείωσε, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή των πληρωμάτων των πυροσβεστικών μέσων προκειμένου να ανανεωθεί το στελεχιακό δυναμικό όλων των φορέων, ενώ έχουν προωθηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις από περιφέρειες της Ελλάδας.

«Πρώτη προτεραιότητα ήταν και παραμένει η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και φυσικά η προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας αλλα και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ.

Αναφορικά με το μέτωπο στη ευρύτερη περιοχή της Σαρωνίδας, ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι αντιμετωπίστηκαν πολλές ενεργές εστίες, ενώ αυτήν τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν 230 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 76 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα και έχουν κινητοποιηθεί άλλα δύο.

Στο Καπαρέλλι Βοιωτίας η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, σύμφωνα με τον ίδιος, ενώ στην Καλλιθέα Λουτρακίου αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες και συνεχίζουν να επιχειρούν 120 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 43 οχήματα και από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί άλλα τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα Δερβενοχώρια ο κ. Αρτοποιός είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτήν την στιγμή επιχειρούν 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 48 οχήματα, ενώ από αερός επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σχεδόν σε όλες τις πυρκαγιές συνδρομή παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το ΕΚΑΒ, εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες των περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, μιλώντας και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, σημείωσε ότι στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου και της Σαρωνίδας έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες και η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon” - Τρίτη: ενισχυμένο μελτέμι και υψηλές θερμοκρασίες

Φωτιές - Τρίτη: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 15 περιφερειακές ενότητες (χάρτης)

Φωτιές: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Gallery