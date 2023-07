Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Σαρωνίδα: Τραυματίστηκαν εθελοντές πυροσβέστες

Τι αναφέρεται για την κατάσταση της υγείας των τριών εθελοντών που συνέδραμαν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Τρεις εθελοντές πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις εστίες φωτιάς που παραμένουν και σήμερα (18.7.2023) στην Ανατολική Αττική. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πολιτική Προστασία Δήμου Σαρωνικού. Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις εθελοντές πυροσβέστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα μάτια τους λόγω σπιθών αλλά και του θερμικού φορτίου της φωτιάς, με την κατάσταση της υγείας τους να μην είναι ανησυχητική. H Πολιτική Προστασία Δήμου Σαρωνικού εύχεται περαστικά στους 3 εθελοντές πυροσβέστες. Η σχετική ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σαρωνικού: