Κοινωνία

Φωτιές σε Δερβενοχώρια, Λουτράκι, Σαρωνίδα: Τα εναέρια μέσα ρίχτηκαν στην μάχη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολονύχτιος αγώνας σε όλα τα μέτωπα από τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης για την οριοθέτηση των πυρκαγιών. Ανησυχία για αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων.

-

Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα πυρόσβεσης στα πύρινα μέτωπα που καίνε από την δευτέρα σε Δερβενοχώρια, Κουβαρά και Λουτράκι.

Στο μέτωπο των Δερβενοχωρίων, που θεωρείται και το σοβαρότερο, αυτή την ώρα επιχεριούν 6 αερσκάφη και ένα ελικοπτερο, στον Κουβαρά επιχειρούν τρία ελικόπτερα και στην Καλλιθέα Λουτρακίου 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα. Στα τρία μέτωπα, όπως και σε εκείνο στο Καπαρέλλι Βοιωτίας, όπου η εικόνα είναι καλύτερη, την Δευτέρα επιχείρησαν συνολικά 544 πυροσβέστες και 198 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα κι από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 23 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα.

Σε κάποιες περιοχές δούλεψαν όλο το βράδυ χωματουργικά της περιφέρειας, των Δήμων και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια ξεκίνησε από την περιοχή Πάνακτο, πέρασε από το Πράσινο και κατευθύνεται προς Μαγούλα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή που κινείται στα Δερβενοχώρια.

Στο μέτωπο των Δερβενοχωρίων επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 140 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα, 48 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 τα μεσάνυχτα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Δερβενοχωρίων #Βοιωτίας πλησίον καναλιού #Μόρνου



!? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 17, 2023

Αναφορικά με την Ανατολική Αττική, αυτό που προβληματίζει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι οι αναζωπυρώσεις. «Παλεύουμε με τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχουν αρκετές ενεργές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν 230 πυροσβέστες, 7 πεζοπόρα τμήματα, 76 οχήματα και 3 ελικόπτερα, ενώ άλλα 2 ελικόπτερα έχουν ενεργοποιηθεί», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Νέο Κουβαρά Αττικής, στο Πάνειο Όρος και επεκτάθηκε σε Σαρωνίδα, Λαγονήσι και Ανάβυσσο παραδίδοντας στις φλόγες σπίτια και αυτοκίνητα. Στην πυρκαγιά επιχείρησαν και 31 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Το ΓΕΕΘΑ διέθεσε προσωπικό 20 ατόμων ως πεζοπόρα τμήματα και το Λιμενικό Σώμα 4 φουσκωτά και με τη βοήθεια 2 ακόμη αλιευτικών περιπολούσαν στην ακτογραμμή της Παλαιάς Φώκαιας για ενδεχόμενη επέμβασή τους.

Ταυτόχρονα ισχυρές δυνάμεις έχει διαθέσει και η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων.

Όπως ανέφερε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά από την έναρξή της, εξ αιτίας των ισχυρών ανέμων, κάλυψε 12 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, έγινε απειλητική προκαλώντας ζημιές, γι' αυτό και για προληπτικούς λόγους εκδόθηκαν 5 μηνύματα από το 112 προειδοποιώντας τους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και για την προληπτική απομάκρυνσή τους προς ασφαλή προορισμό.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καλλιθέα Λουτρακίου, σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν μικρές εστίες και στα σημεία επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 43 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στο Καπαρέλλι Βοιωτίας, όπου έγιναν δύο συλλήψεις ανδρών που έκαναν εργασίες και προκάλεσαν την φωτιά.

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τρίτη 18 Ιουλίου για 6 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon” - Τρίτη: ενισχυμένο μελτέμι και υψηλές θερμοκρασίες

Φωτιές: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας την Τετάρτη

Gallery