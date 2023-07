Κοινωνία

Πυρκαγιές σε Δερβενοχώρια, Λουτράκι, Σαρωνίδα: ολονύχτια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Συνεχίζεται η μάχη με την πύρινη λαίλαπα στα μέτωπα της Αττικής και στο Λουτράκι. Δεκάδες απεγκλωβισμούς πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ.

Ολονύχτια μάχη καλούνται να δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Δερβενοχώρια, Λουτράκι και Σαρωνίδα.

Συνεχής είναι η μάχη με τα πύρινα μέτωπα που έχουν εκδηλωθεί σήμερα σε όλη τη χώρα καθώς όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός «ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών και σε αρκετές περιπτώσεις υπό πολύ αντίξοες συνθήκες». Ο κ. Αρτοποιός αναφορικά με την πυρκαγιά στην Καλλιθέα Λουτρακίου τόνισε ότι «καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να περιοριστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς και να μην περάσει την Εθνική Οδό», ενώ στη συνέχεια κάλεσε τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από την Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών. «Παρακαλούμε όλους τους οδηγούς για τη δική σας ασφάλεια να αποφύγετε τη διέλευση σας από την εθνική οδό Αθηνών- Πατρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη δασική πυρκαγιά της Σαρωνίδας, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη μέχρι την δύση του ηλίου, καθώς επίσης και στο Καπαρέλλι Βοιωτίας επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέριες μέχρι την τελική κατάσβεσή της.

Λόγω της φωτιάς στη Σαρωνίδα ανακοινώθηκε το κλείσιμο όλων των παιδικών σταθμών του δήμου Σαρωνικού

Το κλείσιμο των παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και Μελέτης (ΚΔΑΠ) ανακοίνωσε ο δήμος Σαρωνικού για αύριο Τρίτη (18/07).

Στη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται στον ορεινό όγκο των Δερβενοχωρίων , όπως σημείωσε, ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις και από όμορες περιφερειακές ενότητες. Στις 18:20 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ώστε να ενημερωθούν για την πυρκαγιά στην περιοχή τους. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί 105 πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 30 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή αλλά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται για αποτρέψουν την πιθανότητα επέκτασης της φωτιάς στην Πάρνηθα. Παράλληλα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι «η ελληνική αστυνομία συμμετέχει στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και συνδράμει ενεργά με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου σε Νέο Κουβαρά Αττικής και Λουτράκι Κορινθίας».

Ειδικότερα, όπως τόνισε, «παρέχεται ουσιαστική συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις που ενεργούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών μέσω της εφαρμογής έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με κατά περίπτωση, απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, της προληπτικής εκκένωσης περιοχών, του απεγκλωβισμού ατόμων και ζώων καθώς και της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας και των περιουσιών των κατοικιών των πληγέντων περιοχών», Πιο αναλυτικά, όπως είπε η κ. Δημογλίδου, διατίθενται στον Νέο Κουβαρά Αττικής 190 αστυνομικοί οι οποίοι συνέδραμαν μέχρι στιγμής σε 141 απεγκλωβισμούς ατόμων και 60 ζώων.

Στο Λουτράκι Κορινθίας 45 αστυνομικοί οι οποίοι συνέδραμαν σε 26 απεγκλωβισμούς ατόμων. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τις αστυνομικές δυνάμεις λαμβάνονται αυξημένα μέτρα τάξης και ασφάλειας στις πληγείσες περιοχές για την αποφυγή κλοπών και διαρρήξεων από οικίες. «Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή για την παροχή συνδρομής και υποστήριξης στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι πληροφορίες σχετικά με τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύσεις διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας», υπογράμμισε.

Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και η αυριανή μέρα θα είναι πολύ δύσκολη καθώς όπως σημείωσε, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, ενώ αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν στο αιγαίο μέχρι τα 7 μποφόρ. «Επιβάλλεται η προσοχή όλων μας», κατέληξε.

