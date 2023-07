Τοπικά Νέα

Φωτιές σε Δερβενοχώρια και Λάππα

"Μάχη" με τις φωτιές που ξέσπασαν σε πολλές περιοχές της χώρας, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μετά τις πυρκαγιές στον Κουβαρά Αττικής, σε Λουτράκι Κορινθίας και Καπαρέλλι Βοιωτίας, στις φλόγες παραδόθηκαν οι περιοχές Λάππα Αχαϊας και τα Δερβενοχώρια στην Βοιωτία.

Σύμφωνα με την ενημέερωση της ΠΥ, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάππα.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάππα Αχαΐας. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 10 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2023

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πάνακτο Βοιωτίας στα Δερβενοχώρια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή μέχρι στιγμής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2023

Το 112 έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής καλώντας να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Δερβενοχωρίων #Βοιωτίας



!? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

— 112 Greece (@112Greece) July 17, 2023

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στα Δερβενοχώρια η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Στην επαρχιακή οδό Ελευσίνας-Θηβών, από τον κόμβο της Μάνδρας προς την Θήβα

Στην οδό Φυλής από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλείστω

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Μαγούλας από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ

