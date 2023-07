Κοινωνία

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκενώσεις περιοχών, εκρήξεις και μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Το μέτωπο εχει πάρει διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων. Φόβοι ότι η φωτιά μπορει να φτάσει μέχρι την παραλία! Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων πυρόσβεσης απο ξηράς και αέρος.

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ελέγξουν την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε και καίει ανεξέλεγκτη στον Κουβαρά Αττικής.

Η φωτιά που εκτείνεται σε μέτωπο περίπου 3 χιλιομέτρων, βρίσκεται κοντά σε σπίτια, χωρίς να απειλείται κάποια οικία για την ώρα, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 31 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο.

Εκρήξεις που ακούγονται απο την περιοχή των εστιών της πυρκαγιάς.

Το έργο της Πυροσβεστικής δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για εκκένωση προς την Κερατέα. Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λαγονήσι #Σαρωνίδα & #Ανάβυσσο εκκενώστε προς παραλία #Παλαιάς_Φώκαιας

Η φωτιά βρίσκεται στην κορυφογραμμή του πρώτου βουνού πάνω από τα Καλύβια, με ισχυρούς άνεμους 6 με 7 μποφόρ και ριπές 8 μποφόρ, που δυσκολεύουν τις ρίψεις από εναέρια μέσα. Στην περιοχή υπάρχει χαμηλή βλάστηση (κυρίως πουρνάρια) που κάνει εύκολη τη μετάδοση. Τώρα κατευθύνεται νότια, έχει περάσει προς το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό προς Μελισσουργό – Τραμπουριά, περιοχές για τις οποίες υπήρξε μήνυμα εκκένωσης μέσω του 112, προς την Ανάβυσσο μέσω της Λεωφόρου Αναβύσσου.

Το μεσημέρι δόθηκε εντολή εκκένωσης και για τους κατοίους σε Λαγονήσι, Ανάβυσσο και Σαρωνίδα, τους οποίους οι Αρχές καθοδηγούν προς την παραλία της Παλαιάς Φώκαιας.

Εκφράζονται φόβοι ότι στο επόμενο δίωρο ίσως κατέβει προς την παραλία Καλυβίων – Αναβύσσου.

Προς το παρόν το ΕΚΑΒ έχει λάβει 2 κλήσεις, για ένα αναπνευστικό περιστατικό και για ένα πιθανό εγκεφαλικό που ήδη επιχειρεί για να διακομισθούν.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, από τη λεωφόρο Σουνίου έως την επαρχιακή οδό Κουβαρά και στα δύο ρεύμα κυκλοφορίας.

«Έχει ξεφύγει στο βουνό η φωτιά»

Σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης αναφέρει πως «Δυστυχώς η φωτιά έχει ξεφύγει από την λεωφόρο Λαυρίου προς το βουνό. Είναι ενδιάμεσα στα σύνορα Λαυρωτικής και Σαρωνικού. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Προσπαθούμε να την πιάσουνε αλλά φυσάνε πολλοί δυνατοί άνεμοι. Ακόμα δεν έχει απειλήσει σπίτια αλλά είναι πολύ κοντά. Πνέουν ισχυροί άνεμοι 7-8 μποφόρ»

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λούκας, δηλώνει ότι τα εναέρια μέσα άργησαν να φτάσουν με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει γρήγορα έκταση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Ξεκίνησε από τη λεωφόρο Αθηνών – Λαυρίου και πηγαίνει προς το βουνό. Έχει ανοίξει το μέτωπο. Υπάρχουν σπίτια αλλά είναι εκτός της εστίας της φωτιάς. Δεν κινδυνεύουν. Το μέτωπο έχει μήκος 1,5- 2 χιλιόμετρα. Μόνο εναέρια μέσα μπορούν να βοηθήσουν γιατί η περιοχή είναι δύσβατη και δεν μπορούν να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις».

