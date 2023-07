Κόσμος

Brexit: Μετάνιωσαν οι Βρετανοί για την έξοδο από την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι Βρετανοί παρά ποτέ θεωρούν ως λάθος το Brexit, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

-

Το ποσοστό των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι θεωρούν ότι η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η λάθος επιλογή κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τον τρέχοντα μήνα, αποκαλύπτει δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov η οποία δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Καθώς είναι ελάχιστα τα χειροπιαστά οικονομικά οφέλη μετά την ιστορική απόφαση στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016 η Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ, πλέον το 57% των Βρετανών κρίνει ότι η επιλογή αυτή ήταν λαθεμένη, ενώ μόλις το 32% επιμένει πως ήταν η σωστή.

Αξιοσημείωτα, το 55% του δείγματος δηλώνει πως θα ψήφιζε υπέρ της επανεισδοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εντελώς θεωρητική περίπτωση που διεξαγόταν νέο δημοψήφισμα σήμερα, ενώ μόλις το 31% θα τασσόταν υπέρ της παραμονής του ΗΒ εκτός της ΕΕ.

Σύμφωνα με το YouGov, τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν πως έχει υπάρξει «μέτριου» εύρους, πάντως «μεταβολή» της κοινής γνώμης από τον Ιανουάριο του 2021, όταν το 49% δήλωνε πως θα τασσόταν υπέρ της επανένταξης και το 37% κατά.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωνε τον Μάιο ότι το Brexit φέρνει κέρδη, επικαλούμενος το εμβληματικό μέτρο της κυβέρνησης των Συντηρητικών που ο ίδιος βάφτισε «freeports» (σ.σ. κυριολεκτικά «ελεύθερα λιμάνια», ειδικές ζώνες που συνδυάζουν απαλλαγές από φόρους και δασμούς και απλοποιημένες εμπορικές διαδικασίες) και τις μειώσεις του ΦΠΑ, που όπως διαβεβαίωσε θα κάνουν προϊόντα όπως η μπίρα ή τα είδη προσωπικής υγιεινής φθηνότερα.

Οικονομολόγοι αντιτείνουν πως η δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών είναι μάλλον απίθανο να τονώσουν τη βρετανική οικονομία στο σύνολό της, αν και μπορεί να έχουν κάποια περιορισμένη αξία για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η έρευνα του YouGov σε δείγμα 2.000 πολιτών υπέδειξε ακόμη πως το 63% των Βρετανών θεωρεί πως ο τρόπος που χειρίστηκαν το Brexit οι κυβερνήσεις των Τόρις ήταν μάλλον αποτυχημένος παρά μάλλον επιτυχημένος· μόλις το 12% εκφέρει την αντίθετη άποψη. Το 18% κρίνει πως δεν ήταν ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Σαρωνίδα: Τραυματίστηκαν εθελοντές πυροσβέστες

Super League: Όλα τα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος

Πάρκο Δρακοπούλου: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς