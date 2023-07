Αθλητικά

Προπονητής κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικες αθλήτριες

Προπονητής κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών του.

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται ότι προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικων αθλητριών του, στις οποίες έδειχνε - επιπλέον - βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Πρόκειται για 37χρονο, προπονητή σε αθλητικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία από τις τρεις αθλήτριες, δύο 15χρονες και μία 16χρονη, μέσω της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης,

Όπως κατέθεσαν οι ανήλικες, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023.

Σε βάρος του 37χρονου προπονητή σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία διαβιβάζεται σε εισαγγελέα και το επόμενο διάστημα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών.

