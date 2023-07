Οικονομία

ΑΑΔΕ - Ποτά “μπόμπες”: Κατασχέθηκαν δεκάδες τόνοι αλκοόλης (εικόνες)

Ακόμη ένα ισχυρό "χτύπημα" στα κυκλώματα νόθευσης ποτών, που απειλούν την υγεία όσων τα καταναλώνουν, αλλά και στερούν φόρους από το Κράτος.

Ποσότητα λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης 21,6 τόνων, που προοριζόταν για τη νόθευση αλκοολούχων ποτών, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ανέρχονται σε 667.000 ευρώ, κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας που είχε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων ΑΑΔΕ Θεσσαλονίκης, μέσω της Βουλγαρικής Τελωνειακής Διοίκησης, σήμανε συναγερμός στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για εντοπισμό συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου με σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορούσε σε μεταφορά λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης, με φορτίο κάλυψης υγρά υαλοκαθαριστήρων, στο όνομα παραλήπτη που οι ελεγκτές της ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης ΑΑΔΕ Τελωνεία διαπίστωσαν ότι ήταν ανύπαρκτος.

Στην υπόθεση ενεπλάκη και η Οικονομική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και μετά από συντονισμένες ενέργειες το φορτηγό εντοπίστηκε στο σταθμό διοδίων των Μαλγάρων και τέθηκε σε παρακολούθηση. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου και αφού τη σκυτάλη πήραν διαδοχικά η ΕΛΥΤ ΑΑΔΕ Τελωνεία Αττικής και η Οικονομική Αστυνομία Αττικής, το φορτηγό κατέληξε σε κλειστό πάρκινγκ της περιοχής Ασπροπύργου, όπου οι οδηγοί το στάθμευσαν τις νυκτερινές ώρες.

Το πρωί της Κυριακής το φορτηγό μετακινήθηκε σε άλλο πάρκινγκ της περιοχής όπου επειδή δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εάν γινόταν οποιαδήποτε παρέμβαση στο φορτίο, μετά από συνεννόηση των δύο Διωκτικών Αρχών στο ψηλότερο επίπεδο, αποφασίστηκε ο άμεσος έλεγχος του φορτηγού.

Στη συνέχεια και αφού αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν τους δύο Σέρβους οδηγούς σε ξενοδοχείο της περιοχής και τους μετέφεραν στο πάρκινγκ, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ και οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό το φορτηγό και εντόπισαν 21,6 τόνους λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης αντί για το δηλωθέν φορτίο. Τα αποτελέσματα εργαστηριακής ανάλυσης του χημείου της ΑΑΔΕ έδειξαν ότι ο αλκοολικός τίτλος της αιθυλικής αλκοόλης είναι 96,3% κατ' όγκο. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι θα έφταναν στα 667.000,00 ευρώ.

Ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, σερβικής υπηκοότητας, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελωνειακές διωκτικές αρχές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουν τους τελικούς παραλήπτες του λαθραίου φορτίου.

