Τουρκία: Φωτιά στα Δαρδανέλια (βίντεο)

Ανεξέλεγτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Δευτέρα στο Τσανάκαλε. Εκκενώσεις χωριών και άνιση μάχη με τις φλόγες.

Για τρίτι 24ώρο συνεχίζεται η φωτιά στα Δαρδανέλια (Τσανάκκαλε), μετατρέποντας σε στάχτη μεγάλες δασικές εκτάσεις.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, συνολικά 21 αεροσκάφη και περισσότεροι από 500 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16.30 της 16ης Ιουλίου στο χωριό K?z?lkecili.

Εκκενώθηκαν μέχρι στιγμής 8 χωριά που επλήγησαν από τις φλόγες.

Η φωτιά δεν μπορεί να τιθασευτεί λόγω του ισχυρού ανέμου.

