Φωτιές σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι: Απειλούν σπίτια τα ανεξέλεγκτα μέτωπα (εικόνες)

Προς Πανόραμα, Παλαιοχώρι, Πουρνάρια και Αγία Σωτήρα κατευθύνεται το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στα Δερβενοχώρια, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων των παραπάνω οικισμών προς τη Μάνδρα. Η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά που απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό επίγειων και εναέριων μέσων είναι αυτή που εκδηλώθηκε χθες στα Δερβενοχώρια καθώς, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, αυτή τη στιγμή το μέτωπο παρουσιάζει δυναμική.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Ελευσίνας- Θηβών από τον κόμβο της Μάνδρας προς Θήβα και στα δύο ρεύματα. Σε αυτή την πυρκαγιά επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα, ενώ το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος» βρίσκεται στην περιοχή για τον συντονισμό τους. Από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα ως συντονιστικό.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην περιοχή του Λουτρακίου ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν εκεί πολλές ενεργές εστίες αλλά και πολλές αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή και προσέθεσε ότι ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων ενημερώνει διαρκώς τους αρμόδιους φορείς για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σχετικά με την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Σαρωνίδας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ είπε ότι είναι σε ύφεση.

Τέλος, σημείωσε ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας αποδέχτηκε το αίτημα βοήθειας προς τη χώρα μας και θα διατεθούν για συνδρομή στην αεροπυρόσβεση 4 αεροσκάφη, 2 από Ιταλία και 2 από Γαλλία.

«Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, της επικράτειας, παραμένουν σε επιφυλακή και συνδράμουν στις πυρκαγιές», κατέληξε.

Νεότερη έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος: https://t.co/ICftEgRCUM pic.twitter.com/ZLAoW4SGhN

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023

Λουτράκι: Νέες αναζωπυρώσεις στον Άγιο Χαράλαμπο και το Πανόραμα

Νέες αναζωπυρώσεις, στις περιοχές του Αγίου Χαραλάμπους και του Πανοράματος, Λουτρακίου, αντιμετωπίζουν οι ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ειδικότερα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι εστίες της φωτιάς παίρνουν διαστάσεις, με αποτέλεσμα να φθάνουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν συνεχώς να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, «η κατάσταση με την εξέλιξη της φωτιάς θα μπορούσα να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και απειλεί τις κατοικημένες περιοχές, του Αγίου Χαραλάμπους και του Πανοράματος, ενώ το μέτωπο έχει ανατολική κατεύθυνση προς την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου».

Δαφνί: Μάχη σε δύο μέτωπα

Δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, στην περιοχή Δαφνίου, νότια από τη Λεωφόρο Αθηνών, περίπου μισή ώρα μετά απο το πρώτο μέτωπο με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι οι πυροσβέστες σε περιοχή με πολλούς πυλώνες μεταφοράς ρεύματος.

Η πρώτη φωτιά καίει χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση πάνω από τον οικισμό Αφαίας και συγκεκριμένα κοντά στη γέφυρα με τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το μέτωπο απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Επιτόπου έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Στις δύο πυρκαγιές στο Δαφνί επιχειρούν πλέον, πέραν των επίγειων δυνάμεων, συνολικά 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023 Πυρκαγιά στην Ηράκλεια Ηλείας

Φωτιά και στην Ηλεία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, στην Ηράκλεια Ηλείας του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα, 27 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα ενώ κινητοποιήθηκαν αμέσως τρία ενάερια μέσα.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες εκτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, απεγκλώβισαν ένα κοπάδι προβάτων από στάβλο.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση στην περιοχή Ηράκλεια Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023

Λουτράκι: Πληγέντες από την φωτιά φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία

Πρωτοβουλία για την φιλοξενία πληγέντων από την φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας Λουτρακίου έχει λάβει ο δήμος, σε συνεργασία με την ένωση ξενοδόχων Κορινθίας και τους ξενοδόχους.

Σύμφωνα με το δήμο Λουτρακίου, «ήδη, έχουν φιλοξενηθεί στα ξενοδοχεία του δήμου μας πάνω από 150 άτομα και συνεχίζουμε να δεχόμαστε κλήσεις συμπολιτών μας, που αναζητούν κατάλυμα για διαμονή και τους οποίους προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο».

Μήνυμα του 112 για εκκένωση των οικισμών Νέα Ζωή και Νέος Πόντος Μάνδρας

Έκκληση από Πολιτική Προστασία: προς τους κατοίκους της Νέας Ζωής Μάνδρας και Νέου Πόντου Ελευσίνας που παραμένουν στις οικίες τους, ενώ έχει δοθεί 112 απομάκρυνσης, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών και να φύγουν από τα σπίτια τους. Γίνεται ενίσχυση και των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο για να τους πείσουν να απομακρυνθούν.

Κλειστές οι έξοδοι 1 και 2 της Αττικής οδού για Μάνδρα και Ελευσίνα

Έκλεισαν λόγω της πυρκαγιάς στα Δερβενοχώρια οι έξοδοι 1 και 2 της Αττικής οδού προς Μάνδρα και Μαγούλα αντίστοιχα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία.

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού προς το Κιάτο



Μόνο για λίγες ώρες λειτούργησε την Τρίτη ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος προς Κιάτο, καθώς λίγο πριν από τις 14:00 ανακοινώθηκε νέα διακοπή της κυκλοφορίας από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου.

Τα δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο - Άνω Λιόσια θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού προς το Κιάτο από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στον Σ.Σ. Κορίνθου. Τα δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο - Άνω Λιόσια θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας. — Hellenic Train (@HellenicTrain) July 18, 2023 Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ελευσίνας-Θηβών λόγω της πυρκαγιάς Λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στα Δερβενοχώρια, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ελευσίνας-Θηβών από τον κόμβο της Μάνδρας προς Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναστέλλεται η λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στα Βίλια Έπειτα από ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου και ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, Αβραάμ Κωνσταντινίδης, λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές προβλέψεις κινδύνου πυρκαγιάς, αποφάσισαν την αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης Ασπροπύργου στα Βίλια, για προληπτικούς λόγους.

Τέσσερα Canadair από Γαλλία και Ιταλία στην Ελλάδα

Τέσσερα canadair από τη Γαλλία και την Ιταλία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, μετά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

Ειδικότερα, ο κ. Λέναρσιτς σημειώνει: «Μετά από αίτημα της Ελλάδας για βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην περιοχή της Αττικής, κινητοποιούμε δύο Canadair από την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στη Γαλλία και δύο Canadair από τον στόλο μας του rescEU στην Ιταλία, που αναμένεται να φθάσουν ακόμη και σήμερα. Οι Ευρωπαίοι προτοποθετημένοι πυροσβέστες από τη Ρουμανία βοηθούν ήδη».

Άρχισε η καταγραφή ζημιών στην Αττική

Από το πρωί της Τρίτης, σε συνέχεια σχετικής άδειας από το Πυροσβεστικό Σώμα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε κτήρια και επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Δήμο Σαρωνικού.

Συγκεκριμένα, έξι κλιμάκια βρίσκονται στο πεδίο και πραγματοποιούν αυτοψίες σε όλο το εύρος της περιοχής που επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου.

Η δορυφορική εικόνα της NASA για τις εστίες φωτιάς στα Δερβενοχώρια

