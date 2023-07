Πολιτική

Μεταναστευτικό - Frontex: Επαφές με τον Μηταράκη στην Αθήνα (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του οργανισμού, αναφορικά με την προστασία των συνόρων.

O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νότης Μηταράκης συναντήθηκε, στο γραφείο του, με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Συνόρων (FRONTEX), κ. Hans Leijtens.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία των μεταναστευτικών ροών και η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, καθώς και η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με την Frontex.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου υπέγραψαν με τη Frontex, Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση των αναγκαστικών και των εθελούσιων επιστροφών παράτυπων μεταναστών καθώς και για δράσεις επανένταξης και επανεγκατάστασής τους στις χώρες διέλευσης ή/και προέλευσής τους.

Υποδεχόμενος τον κ. Leijtens, ο κ. Μηταράκης επισήμανε τη συμβολή της FRONTEX στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών οι οποίες έως τις 14 Ιουλίου 2023 ήταν μειωμένες κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

