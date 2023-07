Πολιτική

Μηταράκης - Μπακογιάννης: Συνάντηση για την ασφάλεια στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της ασφάλειας στον Δήμο Αθηναίων και η χάραξη κοινής γραμμής συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας.

-

Στο πρόβλημα των ναρκωτικών και της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πόλη, εστίασε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στη συνάντηση εργασίας για θέμα της ασφάλειας στην Αθήνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νότη Μηταράκη. Ο κ. Μπακογιάννης επανέλαβε επίσης την πάγια πρόταση του για την κοινοτική αστυνόμευση.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, ο δήμαρχος Αθηναίων παρέδωσε στην ηγεσία του Υπουργείου και της ΕΛΑΣ, ένα επικαιροποιημένο χάρτη στον οποίο καταγράφονται γειτονιά-γειτονιά και δρόμο-δρόμο τα προβλήματα παραβατικότητας και ασφάλειας.

Αμέσως μετά τη συνάντηση σε σχετική δήλωση κ. Μπακογιάννης ανέφερε: «Στη σημερινή συνάντηση με τον νέο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μηταράκη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καταθέσαμε αναλυτική χαρτογράφηση της παρανομίας και της παραβατικότητας στην πόλη, δρόμο-δρόμο, γειτονιά-γειτονιά. Στις προτάσεις μας, εστιάσαμε μεταξύ άλλων, στην ανάγκη καταπολέμησης του εμπορίου των ναρκωτικών και την ενίσχυση της Τροχαίας. Έφτασε η ώρα για ένα νέο μοντέλο προληπτικής κοινοτικής αστυνόμευσης, με τον αστυνομικό της γειτονιάς στον πυρήνα. Είμαι αισιόδοξος, πως δουλεύοντας συμπληρωματικά, με καλή και ειλικρινή συνεργασία, μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα για την καθημερινότητα των Αθηναίων».

Νωρίτερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την εισήγησή του, επισήμανε πως η ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της ΕΛΑΣ. για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας εντός του Δήμου Αθηναίων αποτελεί προτεραιότητα. Όπως σημείωσε ο κ. Μηταράκης, στόχος είναι η ανακατανομή των πόρων με ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Αθηναίων, ενώ αποτελεί κοινή παραδοχή ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην οδική ασφάλεια μέσω της συνεργασίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με την Δημοτική Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ξανά 44αρια από Πέμπτη

Γαστρικός δακτύλιος: ελεύθερος ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση