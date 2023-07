“Παγιδευμένοι”: Η επιτυχημένη χρονιά έκλεισε με ένα μεγάλο πάρτι (εικόνες)

Life

Την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του πρώτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», γιόρτασαν ηθοποιοί και συντελεστές.

Οι «Παγιδευμένοι», που έκαναν αίσθηση και απέκτησαν φανατικό κοινό με τις συγκλονιστικές διαδρομές τους, έκλεισαν τον Α’ κύκλο της καθηλωτικής ιστορίας τους. Το τελευταίο κεφάλαιο γράφτηκε, πριν από λίγες ημέρες, με ένα επεισόδιο που έκοψε την ανάσα και άφησε πίσω του συνταρακτικά ερωτηματικά που θα αναζητήσουν απαντήσεις στα νέα επεισόδια.

Χθες, Δευτέρα 17 Ιουλίου, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές των «Παγιδευμένων», καθώς και εκπρόσωποι των Media ανταποκρίθηκαν σε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα. Η βραδιά είχε συγκίνηση και χαρά για την επιτυχημένη πορεία της σειράς κατά τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, αλλά και πολλές… υποσχέσεις για τη χρονιά που έρχεται και προμηνύεται ακόμα πιο ανατρεπτική για την πλοκή και τους ήρωες.

Πριν παγιδευτούμε και πάλι στα επεισόδια του Β’ κύκλου, τον Σεπτέμβριο, το νήμα της ιστορίας ξετυλίγεται από την αρχή και η σειρά που αγαπήσαμε τον χειμώνα γίνεται και η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται καθημερινά στις 17:00 στον ΑΝΤ1, για να ξαναζήσουμε όλες τις στιγμές που μας άγγιξαν και μας καθήλωσαν.

