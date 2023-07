Παναθηναϊκός: φιλική ήττα από την Ράγιο Βαγεκάνο

Αθλητικά

Με ήττα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τις φιλικές αναμετρήσεις.

Με ήττα 1-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τα φιλικά του πριν από το πρώτο κομβικό παιχνίδι του με την Ντνίπρο για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League. Οι «πράσινοι» είχαν αρκετές καλές στιγμές κι ευκαιρίες στο παιχνίδι, όμως ήταν (ξανά) πολύ άστοχοι, απέναντι στους Ισπανούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη δική τους «μεγάλη» στιγμή στο 57’ και πήραν τη νίκη με το γκολ του Άλβαρο Γκαρθία.

Με τους Τζούριτσιτς και Μπερνάρ στην ενδεκάδα και τον Τσόκαϊ παρτενέρ του Ρουμπέν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Παναθηναϊκός μπήκε απ’ την αρχή δυνατά στο ματς και μόλις στο 6ο λεπτό πλησίασε στο γκολ, όμως το κλέψιμο και το εξαιρετικό σουτ του διεθνούς Αλβανού μέσου έξω απ’ την περιοχή, βρήκε σε ετοιμότητα τον Μόρο που έδιωξε σε κόρνερ με εκτίναξη.

Στο 10’ το δυνατό δεξί σουτ του Χουάνκαρ πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 24’ το σουτ του Μπαλιού αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Μπρινιόλι.

Με τη συμπλήρωση του ημιώρου, η βαθιά μπαλιά του Χουάνκαρ έβγαλε τον Σπόραρ σε θέση βολής από πλάγια αριστερά, όμως το τελείωμά του αποκρούστηκε απ’ τον Μόρο με τα πόδια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο 56’ είχε άλλη μία καλή ευκαιρία στη σέντρα σουτ του Βαγιαννίδη που πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ τα δοκάρια του Μόρο.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (57’) η Ράγιο Βαγεκάνο άνοιξε το σκορ σε μία φάση όπου η άμυνα του Παναθηναϊκού «συνελήφθη κοιμώμενη», με τον Μπρινιόλι να αποκρούει τρεις φορές τις προσπάθειες των Ουνάι Λόπες Καμπρέρα, Ντε Τόμας και να «νικιέται» εντέλει απ’ τον Άλβαρο Γκαρθία, ο οποίος έκανε το 1-0 υπέρ της ισπανικής ομάδας.

Στο 61’ ο Παλάσιος «τσίμπησε» ωραία την μπάλα απ’ το γύρισμα του Χουάνκαρ και πλάσαρε λίγο πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 62’ ο Σπόραρ έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε πάνω απ’ τον Μόρο, όμως ο Ερνάντες έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε με τον Παλάσιος να χάνει άλλη μία ευκαιρία στο 71’ όταν πέρασε τον αντίπαλό του και σούταρε με δύναμη, αλλά ο Μόρο έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 85’ από ωραίο εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Γερεμέγεφ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, αλλά το πλασέ που επιχείρησε βρήκε έτοιμο τον γκολκίπερ της Ράγιο

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Βαλεντίν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι (61’ Λοντίγκιν), Βαγιαννίδης (74’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ (90’ Σιδεράς), Μάγκνουσον (90’ Φικάι), Χουάνκαρ (65’ Μλαντένοβιτς), Ρουμπέν (74’ Ζέκα), Τσόκαϊ (62’ Βιλένα), Παλάσιος (74’ Κλεϊνχέισλερ), Τζούριτσιτς (83’ Αϊτόρ), Μπερνάρ (62’ Μαντσίνι), Σπόραρ (83’ Γερεμέγεφ).

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Φρανθίσκο Χαβιέρ Ροντρίγκεθ): Μόρο, Τσαβαρία (64’ Αρίμπας), Ερνάντες (64’ Μαρτίν), Ίσι (46’ Σάλβι), Τρέχο (46’ Πότσο), Ντέκα (46’ Ουνάι Λόπες), Μαρτίν Γκαρθία (46’ Άλβαρο Γκαρθία), Μουμίν, Μπαλιού, Βαλεντίν, Φαλκάο (46’ Ραούλ ντε Τόμας).

