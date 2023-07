Κόσμος

Τουρκία: Αμυντικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε αμυντικές συμφωνίες υπέγραψαν Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Τι προβλέπουν.

-

(εικόνα αρχείου)

Μετά τις συναντήσεις των αντιπροσωπειών με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ερντογάν και τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, υπογράφηκαν πέντε συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανακοινώθηκε ότι η Σαουδική Αραβία θα αγοράσει το AKINCI TIHA που παράγεται από την Baykar από την Τουρκία. Ο Γενικός Διευθυντής της Baykar, Haluk Bayraktar, (γαμπρός του Ταγίπ Ερντογάν) ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμυντική και αεροδιαστημική σύμβαση εξαγωγής στην ιστορία της Τουρκίας.

Ο Μπαϊρακτάρ στο τουίτερ έγραψε: «Υπογράψαμε συμφωνία εξαγωγών και συνεργασίας Bayraktar AKINCI TIHA με το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Καλή τύχη και καλή τύχη με το μεγαλύτερο συμβόλαιο εξαγωγών στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής στην ιστορία της Δημοκρατίας της Τουρκίας».

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Bayraktar είπε: «Εμείς, ως Baykar, εκτελούμε έργα που σχετίζονται με το AKINCI και το UAV με το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας για περισσότερο από ένα χρόνο. Χθες υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Προέδρου μας και του Πρίγκιπα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγωγική σύμβαση. Είμαστε ικανοποιημένοι για το σημείο που έφτασε η εθνική τεχνολογική κίνηση».

Τα Bayraktar AKINCI TIHA, τα οποία αναπτύχθηκαν σε εθνικό και αρχικό επίπεδο από την Baykar στο πλαίσιο του προγράμματος Bayraktar AKINCI που διεξάγεται υπό την ηγεσία της Προεδρίας των Αμυντικών Βιομηχανιών, θα εισέλθουν στον κατάλογο του στρατού της Σαουδικής Αραβίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Baykar θα παρέχει επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και επιμελητείας.

Με τη συνολική συμφωνία θα γίνει συνεργασία για μεταφορά τεχνολογίας και κοινή παραγωγή, προκειμένου να προωθηθεί η ικανότητα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας των δύο χωρών το επόμενο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ελ Σαλβαδόρ έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες (βίντεο)

Φωτιά - Βιτινιώτης: Τουλάχιστον 40 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στο Λουτράκι

Κοζάνη: Πέθανε 39χρονη μετά την γέννα