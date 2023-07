Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στο Λουτράκι: Στο νοσοκομείο ο Σπύρος Φωκάς

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο ηθοποιός μετά τη φωτιά που έφτασε μία ανάσα από το σπίτι του. Η ανάρτηση της συζύγου του.

Δύσκολες ήταν οι τελευταίες ημέρες για τον Σπύρο Φωκά και η σύζυγό του, Λίλιαν, οι οποίοι έβλεπαν τη φωτιά να πλησιάζει και τις φλόγες να τους απειλούν από το σπίτι τους στην περιοχή του Καλαμακίου.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από δημοσίευμα της Espresso, η Λίλιαν Φωκά με δάκρυα στα μάτια, ετοίμασε τις βαλίτσες με τα απαραίτητα, έντυσε τον Σπύρο Φωκά και περίμενε τα νεότερα για την τεράστια πυρκαγιά. Το ζευγάρι άφησε το σπίτι του και ο ηθοποιός που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο προσωπικό της προφίλ στο facebook, ο Σπύρος Φωκάς απεικονίζεται εμφανώς καταπονημένος σε ένα φορείο, στον διάδρομο του νοσοκομείου.

«Φύγαμε…. Μακριά από τη φωτιά» έγραψε η σύζυγος του ηθοποιού.

