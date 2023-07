Πολιτισμός

Πέθανε ο Άγγελος Μπόβαλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο από το άγγελμα θανάτου του Άγγελου Μπόβαλη.

-

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο δημοσιογράφος Άγγελος Μπόβαλης.

Την δυσάρεστη είδηση, έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της.

Ο Άγγελος Μπόβαλης γεννήθηκε στη Θήβα το 1965. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του άρχισε τη δημοσιογραφική του πορεία, αρχικά ως μαθητευόμενος στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ». Έπειτα από πολύμηνη μαθητεία και την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, το 1988 άρχισε να εργάζεται ως ελεύθερος ρεπόρτερ στην εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» όπου παρέμεινε έως το 1991. Αμέσως μετά, και έως τον Δεκέμβριο του 1993, ανήκε στην ομάδα του ελεύθερου και πολιτικού ρεπορτάζ του Τ/Σ «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 1992 έως τον Ιανουάριο του 1994 συμμετείχε στη δημοσιογραφική ομάδα του Ρ/Σ «FLASH 9,61». Από τον Δεκέμβριο του 1993 ανέλαβε την αρχισυνταξία στον Τ/Σ «STAR CHANNEL» και ακολούθησαν αρκετά Μέσα Ενημέρωσης, με κύριο πεδίο ευθύνης του το πολιτικό ρεπορτάζ. Είχε εργαστεί, επίσης, ως Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Νομαρχίας Αθηνών καθώς και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τελευταία, από τον Μάιο του 2023, είχε αναλάβει τη θέση του διευθυντή ενημέρωσης του Ρ/Σ «ΕΛΛΑΔΑ FM 94,3».

"Ο Άγγελος Μπόβαλης διένυσε 35 σχεδόν χρόνια μαχητικής δημοσιογραφίας, στο πολιτικό κυρίως ρεπορτάζ, εκφράζοντας πάντοτε αδέσμευτα τη γνώμη του, με ήθος και αξιοπρέπεια. Ήταν ένας έμπειρος δημοσιογράφος, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και κατάφερνε πάντοτε να εξελίσσει με τη δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό και τις επικοινωνιακές δεξιότητες, που διέθετε σε μεγάλο βαθμό», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.

Για τον τόπο και τον χρόνο της κηδείας του θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση."

Ειδήσεις σήμερα:

Πνιγμοί: Διπλή τραγωδία στην Χαλκιδική

Καύσωνας “Cleon” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έως 44 βαθμούς η θερμοκρασία

Φωτιά στη Ρόδο: Τραυματίες, εγκλωβισμοί και καταστροφές (εικόνες)