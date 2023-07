Κόσμος

Ιράκ: Η πρεσβεία της Σουηδίας πυρπολήθηκε από διαδηλωτές (εικόνες)

Εκτός ελέγχου διαδηλωτές έκαψαν το κτήριο της διπλωματικής αποστολής της Σουηδίας, ως απάντηση για το Κοράνι.

Η πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη πυρπολήθηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσαν υποστηρικτές του θυελλώδους σιίτη θρησκευτικού ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, καθώς αναμένεται να γίνει στη Στοκχόλμη νέα καύση αντιτύπου του Κορανίου.

Υψωνόταν στήλη καπνού από το κτιριακό συγκρότημα όπου βρίσκεται η πρεσβεία της Σουηδίας, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή. Είχαν αναπτυχθεί μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της ιρακινής αστυνομίας, που χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση και ηλεκτροφόρα γκλομπ για να απωθήσουν διαδηλωτές, οι οποίοι πέταγαν πέτρες κατά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το προσωπικό της πρεσβείας είναι «ασφαλές», διαβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Στοκχόλμη. «Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση. Το προσωπικό της πρεσβείας μας είναι ασφαλές και το υπουργείο βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία μαζί του», πρόσθεσε.

Καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον της πρεσβείας της, η σουηδική διπλωματία θύμισε πως οι ιρακινές αρχές έχουν την ευθύνη για την προστασία των διπλωματικών αποστολών όσο και του προσωπικού τους.

Στην ιρακινή πρωτεύουσα, οχήματα της πολιτικής προστασίας βρίσκονταν επιτόπου για να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος.

Ορισμένοι διαδηλωτές κράδαιναν αντίτυπα του Κορανίου, άλλοι κράταγαν πορτρέτα του Μοχάμεντ Σαντρ, σιίτη ιεροκήρυκα και πατέρα του Μοκτάντα Σαντρ.

Η έφοδος στη σουηδική πρεσβεία στην ιρακινή πρωτεύουσα έγινε μερικές ώρες αφού η αστυνομία της Σουηδίας ενέκρινε μίνι-συγκέντρωση αργότερα σήμερα στη Στοκχόλμη. Ο οργανωτής της, ιρακινός πρόσφυγας, που ονομάζεται Σαλουάν Μομίκα, επιβεβαίωσε μέσω Facebook πως σκοπεύει να κάψει ξανά αντίτυπο του Κορανίου και ιρακινή σημαία μπροστά στην πρεσβεία του Ιράκ στη Σουηδία.

«Κινητοποιηθήκαμε για να καταγγείλουμε την καύση του Κορανίου», είπε διαδηλωτής, ο Χασάν Άχμεντ. «Απαιτούμε η σουηδική κυβέρνηση και η ιρακινή κυβέρνηση να σταματήσουν κάθε πρωτοβουλία αυτού του τύπου, πρόσθεσε.

«Επείγουσα έρευνα»

«Δεν περιμέναμε το πρωί, εισβάλαμε το ξημέρωμα, πυρπολήσαμε την πρεσβεία της Σουηδίας», προτού αρχίσει να φωνάζει ασταμάτητα «Μοκτάντα», το όνομα του σιίτη ιεροκήρυκα.

Άλλος διαδηλωτής, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε πως «τα παιδιά του σαντριστικού ρεύματος» αντέδρασαν στην άδεια που δόθηκε ξανά στον Σαλουάν Μομίκα «να διαδηλώσει και να κάψει το Κοράνι» στη σουηδική πρωτεύουσα.

Το ιρακινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «με τον πιο σθεναρό τρόπο» την πυρπόληση της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βαγδάτη, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να διενεργήσουν «επείγουσα έρευνα».

«Η ιρακινή κυβέρνηση ανέθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας να διενεργήσουν επείγουσα έρευνα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να χυθεί φως στις περιστάσεις του γεγονότος και να ταυτοποιηθούν και να λογοδοτήσουν οι δράστες», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ιρακινής διπλωματίας.

Ο Σαλουάν Μομίκα είχε ήδη κάψει την 28η Ιουνίου σελίδες αντιτύπου του Κορανίου μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος της Στοκχόλμης την Έιντ αλ Άντχα, γιορτή που τιμούν οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο.

Η πράξη του ώθησε υποστηρικτές του Μοκτάντα Σαντρ να προχωρήσουν σε εισβολή στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη την 29η Ιουνίου. Παρέμειναν στη διπλωματική αποστολή περίπου ένα τέταρτο της ώρας προτού αποχωρήσουν.

Η χειρονομία του Σαλουάν Μομίκα προκάλεσε εξάλλου κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο.

Τέτοιες ενέργειες είχαν γίνει ήδη στη Σουηδία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κάποιες με πρωτοβουλία κινημάτων της άκρας δεξιάς. Πυροδότησαν διαδηλώσεις και διπλωματικές εντάσεις.

Ο Μοκτάντα Σαντρ, που χαρακτηρίζεται συχνά ταραχοποιός της ιρακινής πολιτικής ζωής, έχει δείξει επανειλημμένα πως μπορεί να βγάλει στον δρόμο χιλιάδες διαδηλωτές.

Το καλοκαίρι του 2022, οπαδοί του μπήκαν στο κοινοβούλιο στη Βαγδάτη, όπου παρέμειναν κάνοντας καθιστική διαμαρτυρία για εβδομάδες. Ο ηγέτης τους είχε αποδυθεί εκείνη την περίοδο σε μπραντεφέρ με τους πολιτικούς αντιπάλους του για το ποιος θα ονομαζόταν πρωθυπουργός.

