Κύπρος - Τουρκική εισβολή: ο Αττίλας και η “μαύρη επέτειος”

Σαν σήμερα έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που μετά από τις φρικαλεότητες των εισβολέων, οδήγησε στην Κατοχή μεγάλου τμήματος του νησιού.

Σαράντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που έμελλε να σφραγίσει για πάντα το μέλλον του νησιού.

Με εκδηλώσεις μνήμης και τις δέουσες τιμές, η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά τους πεσόντες, ανήμερα της 49ης μαύρης επετείου της απόβασης των Τούρκων στις 20 Ιουλίου 1974 στην παραλία Πέντε Μίλι της Κερύνειας, που πραγματοποιήθηκε πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα κατά του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Νωρίς το πρωί ήχησαν για ακόμη μία φορά οι σειρήνες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο με το σύνθημα της έναρξης συναγερμού.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από μέλη του υπουργικού συμβουλίου, θα παραστεί, σε επίσημη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και ακολούθως στο ετήσιο μνημόσυνο για όσους έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών, στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Μακεδονίτισσας και στο Μνημόσυνο Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή, στον Ι.Ν. Αποστόλου Βαρνάβα, στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Σε ομιλία του, το βράδυ της Τετάρτης 19 Ιουλίου, στο Πανόραμα Αγνοουμένων στον Κόρνο, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, ενώ καλωσόρισε τους εξ Ελλάδος συγγενείς αγνοουμένων, δηλώνοντάς τους ότι «η σκέψη μας, εδώ και 49 χρόνια, βρίσκεται και στους δικούς τους, τους δικούς μας ανθρώπους. Η μνήμη μας επιστρέφει και στους άνδρες της ΕΛΔΥΚ, που στις 22 Ιουλίου, μετά από αντεπίθεση, έφτασαν μέχρι το Κιόνελι, επιφέροντας σοβαρές απώλειες στα τουρκικά στρατεύματα.

Η μνήμη, φοβερή και αδυσώπητη, επιστρέφει και στη γεμάτη πόνο και θάνατο τοποθεσία του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ. Εκεί όπου στις 14 Αυγούστου 1974 ξεκίνησε η φονική και άνιση μάχη, εφάμιλλη εκείνης των Θερμοπυλών. Εκεί που οι δικοί σας άνθρωποι, τα δικά μας παιδιά και οι δικοί μας ήρωες, έδωσαν την ύστατη μάχη, γνωρίζοντας -και το γνώριζαν πάρα πολύ καλά- ότι ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά δεν ξεχνούμε. Τιμούμε και αναζητούμε τους πεσόντες και αγνοουμένους μας. Και άκουσα πριν κάποιες εκφράσεις διαμαρτυρίας και θέλω, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αναλάβω την ευθύνη για όλες τις κυπριακές κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα για την πίκρα, για τη δυσαρέσκεια, για όλα αυτά που νιώθετε ότι ως Πολιτεία δεν έχουμε ανταποκριθεί».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την αποφασιστικότητα, τη σοβαρότητα και τον ρεαλισμό, σύμφωνα με τα οποία επιθυμεί να προχωρήσει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ενώ τόνισε πως θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για «σπάσιμο» του αδιεξόδου, επανέναρξη των συνομιλιών και επίλυση του Κυπριακού.

Το μεσημέρι στα Κατεχόμενα ο Ρ. Τ. Ερντογάν

Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται λίγο μετά τις 13:00 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα Κατεχόμενα, εκεί όπου, σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, αναμένεται να μοιραστεί μία «χαρμόσυνη είδηση», παράλληλα με την τέλεση των εγκαινίων του νέου αεροδρομίου.

Ο κ. Ερντογάν θα έχει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, και θα συζητήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-ψευδοκράτους «σε όλες τις πτυχές, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για την υπόθεση της Κύπρου».

Η καθιερωμένη παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά απόγευμα, στις 18:00. Τον χαιρετισμό της θα δεχθούν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ο Τούρκος Πρόεδρος, οι οποίοι θα μιλήσουν. O κ. Ερντογάν αναμένεται να μιλήσει και σε ειδική επετειακή συνεδρίαση της Ολομέλειας της «Βουλής».

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα συμπληρώνονται 49 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κύπρου και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων αδελφών και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους Κύπριους και Ελλαδίτες που υπερασπίστηκαν με γενναιότητα τη Μεγαλόνησο. Σχεδόν μισό αιώνα μετά, το Κυπριακό εξακολουθεί να παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως συμβαίνει και με τη συνεχιζόμενη εδώ και ενάμιση χρόνο ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Για την Ελλάδα, η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργαζόμαστε συστηματικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης.

Μίας λύσης, η οποία, θα λαμβάνει υπόψη της την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα την απαλλάσσει από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Μιας λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για σενάριο «δύο κρατών».

Στον δίκαιο αγώνα του κυπριακού Ελληνισμού, η Ελλάδα θα είναι πάντοτε και με συνέπεια αρωγός και συμπαραστάτης».