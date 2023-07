Ρωσία - Δολοφονία 15χρονης: την βίασαν, της έριξαν καυστικό υγρό και την πέταξαν σε γραμμές τρένου (εικόνες)

Κόσμος

Φρίκη και αποτροπιασμός στην Ρωσία από τις λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος, με δράστη τουλάχιστον έναν ανήλικο.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για ένα άγριο έγκλημα στη Ρωσία, με θύμα μία 15χρονη και θύτη έναν, τουλάχιστον, 16χρονο.

Ηνεαρή κοπέλα έπεσε θύμα βιασμού, ενώ στη συνέχεια την πέταξαν γυμνή σε γραμμές τρένου.

Οπως διαπιστώθηκε μάλιστα είχαν ρίξει στο κορμί της καυστικό υγρό.

Η φρίκη που έζησε η Γιάροσλαβ Σίκοβα στο Περμ της Ρωσίας αποκαλύφθηκε όταν οδηγός τρένου είδε να την έχουν παρατήσει σε γραμμές τρένου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης ή οι δράστες είχαν αφήσει το κορίτσι στις γραμμές του τρένου για να πεθάνει.

Η 15χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άντεξε για 10 ημέρες πριν να καταλήξει, καταφέρνοντας στο διάστημα αυτό να κατονομάσει τον δολοφόνο της.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 16χρονος Σεργκέι Μινιάζεφ, η μητέρα του οποίου είναι σωφρονιστικός υπάλληλος και ο πατέρας του αστυνομικός, ενώ εξετάζονται ως ύποπτοι άλλα δύο νεαροί.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, ο οδηγός του τρένου που είδε πρώτος την 15χρονη περιέγραψε ότι «είχαν αφήσει το κορίτσι διαγώνια στις γραμμές. Υπήρχε πολύ αίμα. Ξαφνικά κύλισε από τις γραμμές και έχασε τις αισθήσεις της. Ήταν τελείως γυμνή και φορούσε μόνο τις κάλτσες της. Όλο το κεφάλι της ήταν καλυμμένο με αίμα. Το είχαν χτυπήσει στις γραμμές»

Αυτό που παρατήρησε, επίσης, ο οδηγός του τρένου που βρήκε την 15χρονη είναι ότι είχε καυστικό υγρό στο στόμα και στην γεννετήσια περιοχή. «Αυτός ή αυτοί που τη χτύπησαν ήθελαν να ξεφορτωθούν τα βιολογικά τους ίχνη. Είχε εγκαύματα στο κορμί της, στα χέρια και τα πόδια. Το δέρμα της ξεφλούδιζε όταν τη βάλαμε στο φορείο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 15χρονης η κόρη του το μοιραίο βράδυ είχε επιστρέψει από πάρτι στο σπίτι του 16χρονου αλλά, άγνωστοι γιατί, χωρίς να ενημερώσει τους γονείς της, βγήκε ξανά από το σπίτι από το παράθυρο του δωματίου της.

