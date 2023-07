Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Οι νέοι τομεάρχες στη Βουλή

Η πλήρης σύνθεση των Τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ποια στελέχη αναλαμβάνουν τους κρίσμους ρόλους

Ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που συνιστούν τους Κοινοβουλευτικούς Τομείς Εργασίας, τη λεγόμενη «σκιώδη κυβέρνησή” του στο Κοινοβούλιο.

Τους κρίσιμους τομείς αναλαμβάνουν έμπειρα στελέχη όπως ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως τομεάρχης Οικονομικών, ο Παύλος Γερουλάνος ως τομεάρχης Οικονομίας, ο Γιώργος Νικητιάδης ως τομεάρχης Ανάπτυξης, ο Δημήτρης Μάντζος ως τομεάρχης Εξωτερικών, η Μιλένα Αποστολάκη για το Δικαιοσύνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου στο Προστασίας του Πολίτη.

Η πλήρης σύνθεση των Τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

Συμβούλιο της Ευρώπης: Γιώργος Παπανδρέου

ΚΤΕ Οικονομικών: Πάρις Κουκουλόπουλος

ΚΤΕ Οικονομίας: Παύλος Γερουλάνος

ΚΤΕ Ανάπτυξης: Γιώργος Νικητιάδης - Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: Ελένη Βατσινά

ΚΤΕ Εσωτερικών (Ο.Τ.Α.): Ευαγγελία Λιακούλη

ΚΤΕ Δημόσιας Διοίκησης, Κράτους και Θεσμών: Παναγιώτης Δουδωνής

ΚΤΕ Εξωτερικών: Δημήτρης Μάντζος

ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας: Δημήτρης Μπιάγκης

ΚΤΕ Παιδείας: Στέφανος Παραστατίδης

ΚΤΕ Υγείας: Ιωάννης Τσίμαρης - Ψυχική Υγεία: Μπουρχάν Μπαράν

ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη: Νάντια Γιαννακοπούλου

ΚΤΕ Δικαιοσύνης: Μιλένα Αποστολάκη

ΚΤΕ Περιβάλλοντος: Μανώλης Χριστοδουλάκης

ΚΤΕ Ενέργειας: Φραγκίσκος Παρασύρης

ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Γιώργος Μουλκιώτης

ΚΤΕ Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας: Κατερίνα Καζάνη

ΚΤΕ Υποδομών & Μεταφορών: Απόστολος Πάνας

ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης: Μανώλης Χνάρης , Χριστίνα Σταρακά

ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ανδρέας Πουλάς

ΚΤΕ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Μεταναστευτικής Πολιτικής: Παύλος Χρηστίδης

ΚΤΕ Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ιλχάν Αχμέτ, Κατερίνα Σταρακά

ΚΤΕ Πολιτισμού: Νάγια Γρηγοράκου

ΚΤΕ Τουρισμού: Κατερίνα Σπυριδάκη

ΚΤΕ Ναυτιλίας: Σταύρος Μιχαηλίδης

ΚΤΕ Νησιωτικής Πολιτικής: Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

ΚΤΕ Αθλητισμού: Τάσος Νικολαΐδης