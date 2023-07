Τεχνολογία - Επιστήμη

Predator: Παραποίησαν και το emvolio.gov, έστειλαν πάνω από 350 sms

Σοβαρές αποκαλύψεις από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαθέσιμα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ήδη τα στοιχεία. Απαντήσεις ζητά η αντιπολίτευση.

Απόπειρες εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού (Predator) προς πολυάριθμους χρήστες κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρεται, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από 350 μηνύματα SMS μέσω του emvolio.gov τα οποία αποσκοπούσαν στην εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού.

Η Αρχή αναφέρει ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προσθέτοντας ότι δεν προκύπτει περιστατικό διαρροής δεδομένων από τους επίσημους φορείς της διαδικασίας εμβολιασμού.

Αναλυτικότερα, η Αρχή αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα εξής:

Η Αρχή κίνησε από τα τέλη Ιουλίου 2022 αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με το λογισμικό παρακολούθησης που αναφέρεται ως «Predator». Η Αρχή συσχέτισε κατά την ερευνά της και τις καταγγελίες-αναφορές που υποβλήθηκαν από πέντε φυσικά πρόσωπα.

Η αρμοδιότητα της Αρχής σε τέτοιες περιπτώσεις πηγάζει τόσο από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), όσο και από την ειδική νομοθεσία (e-privacy) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού παρακολούθησης σε τερματικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας χρηστών, εν αγνοία τους, συνιστούν παραβίαση της οικείας νομοθεσίας (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ο εν λόγω νόμος μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2002/58/ΕΚ μετά και την τροποποίησή της από την οδηγία 2009/136/ΕΚ), ενώ και η τυχόν συνακόλουθη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από τέτοιο λογισμικό, εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ, στον βαθμό που τα συλλεγόμενα δεδομένα σχετίζονται με τις ενέργειες ενός συνδρομητή ή χρήστη φυσικού προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων).

Η Αρχή συνέστησε ομάδα έρευνας για την εν λόγω υπόθεση και έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της έρευνάς της, στις οποίες συγκαταλέγονται η έκδοση προσωρινών διαταγών για την αναστολή διαγραφής προσωπικών δεδομένων, η διενέργεια ερευνών και επιτόπιων ελέγχων σε ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από εταιρείες και φορείς εντός και εκτός Ελλάδας (όπως ενδεικτικά από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Citizen Lab, την Google, τη Meta, εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων SMS μέσω διαδικτύου, εταιρείες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων), η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου σε μία από τις ελεγχόμενες εταιρείες, λόγω μη συνεργασίας με την Αρχή, και η ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών επί των ευρημάτων στον αντίστοιχο χρόνο εντοπισμού τους.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, έχει διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν απόπειρες εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού προς πολυάριθμους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Μια τέτοια απόπειρα πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος SMS προς τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ενός αποδέκτη-στόχου. Τα μηνύματα SMS αυτού του είδους περιέχουν σύντομο κείμενο και σύνδεσμο σε ιστοσελίδα, ο οποίος είναι παραπλανητικός, καθώς έχει μεγάλη ομοιότητα με μια πραγματική ιστοσελίδα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αποδέκτης του μηνύματος SMS ενεργοποιήσει τον σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό, επιλέγοντάς τον, τότε λαμβάνει χώρα εγκατάσταση του κατασκοπευτικού λογισμικού στη συσκευή του. Τα μηνύματα SMS έχουν αποσταλεί μέσω υπηρεσιών διαδικτύου (Web to SMS) με χρήση προπληρωμένων καρτών. Επισημαίνεται ειδικά ότι σε αυτά τα μηνύματα SMS διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του αποστολέα υπήρξαν τροποποιημένα και ότι δεν αντιστοιχούν στον πραγματικό αποστολέα, προκειμένου να παραπλανάται ο παραλήπτης τους για να ενεργοποιεί τον περιεχόμενο σύνδεσμο ιστοσελίδας και με τον τρόπο αυτό να εγκαθίσταται το κατασκοπευτικό λογισμικό.

Κατά τις έρευνές της η Αρχή εντόπισε πάνω από 350 μηνύματα SMS τα οποία σχετίζονται με τις παραπάνω απόπειρες, εκ των οποίων πάνω από 220 περιείχαν παραπλανητικό σύνδεσμο ιστού. Πάνω από 120 μηνύματα πιθανολογείται ότι έχουν σταλεί για λόγους δοκιμής προς αταυτοποίητα κινητά προσωρινής, σύντομης χρήσης (“burner phones”). Η Αρχή έχει ήδη αποστείλει αναλυτική ενημέρωση προς τους συνδρομητές και χρήστες 92 τηλεφωνικών αριθμών οι οποίοι έλαβαν μήνυμα SMS με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Επισημαίνεται, ειδικά, ότι ολιγάριθμα μηνύματα SMS φάνηκε αρχικά να σχετίζονται με την ηλεκτρονική εφαρμογή εμβολιασμού της ελληνικής Κυβέρνησης. Η ομάδα ελέγχου της Αρχής διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω εφαρμογή, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα παραπλανητικά αυτά μηνύματα δεν εστάλησαν εν τέλει από αυτή την εφαρμογή. Εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, η Αρχή έκρινε ότι δεν προκύπτει περιστατικό παραβίασης (διαρροής) δεδομένων από τους επίσημους φορείς της διαδικασίας εμβολιασμού.

Η Αρχή έχει ενημερώσει και θα συνεχίζει να ενημερώνει τις εισαγγελικές αρχές για τα ευρήματα της έρευνάς της, όσο αυτή είναι σε εξέλιξη. Στην παρούσα φάση, η Αρχή δεν διαθέτει στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η ταυτοποίηση συγκεκριμένου υπευθύνου επεξεργασίας (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τις δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης του υπό διερεύνηση κατασκοπευτικού λογισμικού, αλλά επισημαίνει ότι τόσο οι έρευνές της, όσο και η εξέταση της υπόθεσης, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Επιπλέον, η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων έχει κινήσει τις διαδικασίες συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον έλεγχο των εταιρειών και φορέων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε αυτή και βρίσκονται εντός Ε.Ε., αλλά εκτός Ελλάδας.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τους 92 στόχους του Predator που αποκάλυψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

«Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με αυτή, 92 συμπολίτες μας έλαβαν SMS με σύνδεσμο επιμόλυνσης που εμπεριείχε Predator, το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης της εταιρείας Intellexa», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κατόπιν αυτού καλεί εκ νέου την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης «να ενισχύσει με όλα τα δυνατά μέσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την έρευνα της δυσώδους αυτής υπόθεσης». Παράλληλα, σημειώνει, «καθώς ήδη έχει αποδειχθεί πως στόχοι του Predator είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και με τον συμβατικό τρόπο από την ΕΥΠ, δηλαδή με εισαγγελική εντολή, αναμένουμε πως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών θα προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο κάποια από τα 92 άτομα που ταυτοποίησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν παρακολουθηθεί και με εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως της ΕΥΠ».

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης έρευνας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντοπίσθηκαν πάνω από 350 μηνύματα SMS τα οποία σχετίζονται με επιμολύνσεις με Predator και κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι χρήστες 92 τηλεφωνικών αριθμών οι οποίοι έλαβαν μήνυμα SMS που εμπεριείχε το κακόβουλο λογισμικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι αυτό που αρχικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε χαρακτηρίσει ως ”παρακολούθηση ιδιώτη από ιδιώτες”, αποδεικνύεται με τον πλέον επίσημο τρόπο πως ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση συστηματικής υποκλοπής προσωπικών δεδομένων δεκάδων στόχων».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι «οι πρόσφατες αποκαλύψεις πως στελέχη της Intellexa είχαν αναπτύξει τέτοια σχέση με την ΕΥΠ και το Μέγαρο Μαξίμου, ώστε διόρθωναν ακόμη και προσχέδια μνημονίων συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας με τις υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας, είναι η πλέον τρανή απόδειξη για το ποιοι κρύβονται πίσω από τις παρακολουθήσεις των 92 αυτών ατόμων. Σε συνδυασμό με τις διευκολύνσεις που παρείχε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στις Intellexa και Krikel για την εξαγωγή του Predator από την Ελλάδα με άδεια μάλιστα του υπουργείου Εξωτερικών, ολοκληρώνουν πλήρως την εικόνα των ευθυνών».

Η αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση ότι «σιωπά» για όλα τα παραπάνω και προσθέτει ότι «δεν έχει καν σχολιάσει το ότι την ίδια στιγμή που η Ελλάδα επικρίνεται από το διεθνή Τύπο και τα ευρωπαϊκά όργανα ως διεθνές κέντρο διάχυσης του παράνομου λογισμικού, η Κυβέρνηση Μπάιντεν έθεσε τις Intellexa και Cytrox σε καθεστώς διεθνών κυρώσεων, ξεκαθαρίζοντας πως το Predator λειτουργεί σε βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι θα εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο των Ανεξάρτητων Αρχών, «ώστε να πέσει άπλετο φως και η ελληνική κοινωνία να πληροφορηθεί ποιοι κρύβονται πίσω από το παρακράτος των υποκλοπών».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θεωρεί ότι η σημερινή ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «αποτελεί μια πρώτη δημόσια θεσμική καταγραφή του εύρους του σκανδάλου των υποκλοπών και ειδικότερα της πτυχής του λογισμικού κατασκοπείας, όπως αυτό με το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να παγιδεύσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του κόμματος .

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «είναι ανατριχιαστική πραγματικά η έκταση του ιστού παρακολούθησης, που εξυφάνθηκε. Είναι ανησυχητική η παραδοχή ότι διαβρώθηκε η κρατική ηλεκτρονική εφαρμογή εμβολιασμού».

Σημειώνεται ακόμη πώς «όσοι από τους κατόχους των 92 αριθμών, που έλαβαν SMS και ενημερώθηκαν επίσημα από την Αρχή, κατέχουν δημόσιες θέσεις ευθύνης οφείλουν να πληροφορήσουν σχετικά τον ελληνικό λαό και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία πρέπει με τη σειρά της να καλέσει άμεσα την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ενημέρωση για τα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν. Τα στοιχεία βρίσκονται πλέον και στα χέρια της Δικαιοσύνης, που πρέπει και εκείνη να ενεργήσει».

Όμως, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε επέμβαση στο πλαίσιο λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής, όπως και της ΑΔΑΕ, που διερευνούν το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ειδικότερα σε αυτό το στάδιο».

