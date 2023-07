Κοινωνία

Κορωπί: διακινητής κοκαΐνης έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας (εικόνες)

Εκατοντάδες δόσεις του σκληρού ναρκωτικού κατασχέθηκε απο τα στελέχη της Αστυνομίας.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ατο Κορωπί, ένας 30χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί η διερεύνηση στοιχείων αναφορικά με τη δράση του στη διακίνηση κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή της Κορωπίου. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία και στην κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 170 γραμμ. κοκαΐνης

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ

δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

κινητό τηλέφωνο.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

