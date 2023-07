Παράξενα

Βερολίνο: Το λιοντάρι συνεχίζει να “κόβει βόλτες” σε κατοικημένη περιοχή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκαρπες είναι οι προσπάθειες εντοπισμού της λέαινας που εθεάθη αρκετές φορέςαπό τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο νότιο Βερολίνο. Αυστηρές συστάσεις στους κατοίκους.

-

Συνεχίζεται η επιχείρηση που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης για τον εντοπισμό λιονταριού, το οποίο θεωρείται ότι κυκλοφορεί ελεύθερο στα νότια του Βερολίνου, ενδεχομένως και στο γειτονικό Βρανδεμβούργο.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, κτηνίατροι και κυνηγοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, την οποία συνδράμουν ελικόπτερα με θερμικές κάμερες και ειδικό τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη η αστυνομία δέχθηκε καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ στις αρχές παραδόθηκε και σχετικό βίντεο.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ — BNO News (@BNONews) July 20, 2023

Έκτοτε αστυνομικοί έχουν τουλάχιστον δύο φορές δει το αιλουροειδές, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το πλησιάσουν, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκκληση προς τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο και να μην αφήνουν τα κατοικίδιά τους εκτός σπιτιού.

Οι αστυνομικοί φέρουν βαρύ οπλισμό, ενώ οι κτηνίατροι έχουν μαζί τους ειδικά πιστόλια αναισθητοποίησης.

#Update: A driver saw the escaped lion in Berlin killing a wild boar pic.twitter.com/02VnhEsDdI — Russian Market (@runews) July 20, 2023

Ασαφές παραμένει έως τώρα και το από πού διέφυγε το τετράποδο, καθώς δεν έχει αναφερθεί οτιδήποτε από ζωολογικούς κήπους και τσίρκο που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Στέφαν Βούντερλιχ, εκπρόσωπο του Διεθνούς Συμβουλίου Διατήρησης των Ειδών και του Γερμανικού Κυνηγετικού Συλλόγου, υπάρχουν και ιδιώτες που έχουν άγρια ζώα στην κατοχή τους, με τη «μαύρη αγορά» και το αντίστοιχο δίκτυο να είναι ιδιαίτερα ενεργό στο νότιο Βερολίνο.