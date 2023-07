Πολιτισμός

Δεκαπενταύγουστος - Παναγία Σουμελά: Η Τουρκία δεν δίνει άδεια για Θεία Λειτουργία

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το τουρκικό "μπλόκο" στην τέλεση Θείας Λειτουργίας στον Ναό της Μονής - σύμβολο για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενημέρωσε ότι παρότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σχεδίαζε να πάει στην Παναγία Σουμελά για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία για τον Δεκαπενταύγουστο, οι τουρκικές αρχές δεν έδωσαν τη σχετική άδεια.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για το "τουρκικό μπλόκο" στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας που γινόταν επί σειρά ετών τα τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Γνωρίζεται διά του παρόντος εις τους ενδιαφερομένους ευσεβείς Χριστιανούς ότι εφέτος δεν θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) εις την ιστορικήν Ι. Μονήν Παναγίας Σουμελά, καθ’ ότι δεν εδόθη η απαιτουμένη άδεια παρά των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών», αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου», αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διπλωματικές πηγές επισημάινουν ότι «Η απόφαση των τουρκικών Αρχών να μη χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση λειτουργίας στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά, τον Δεκαπενταύγουστο, είναι μία εξόχως δυσάρεστη εξέλιξη για όλους τους πιστούς και προσκυνητές που ανέμεναν να την επισκεφθούν φέτος. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά που είναι υποψήφια για την ανακήρυξή της σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και η οποία διαχρονικά υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός χώρος θρησκευτικής λατρείας των απανταχού Χριστιανών, οφείλει να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή προστασία και να είναι απολύτως προσβάσιμη σε όλους».

